Екологи пояснили, що сталось у Києві / © Associated Press

Реклама

З самого ранку у Києві фіксують поганий стан повітря. У соціальних мережах киянам рекомендують терміново зачиняти вікна. Найгірші показники на Подолі, де при нормі 50, індекс якості повітря сягає 228. При цьому в інших частинах міста якість повітря більш-менш у межах норми.

ТСН.ua дізнавався у експерта, що відбувається з повітрям у Києві і чому позначки зашкалюють саме на Подолі.

Експерт назвав справжню причину

Еколог Олександр Соколенко каже: якщо на Подолі немає пожеж, то очевидна причина високих показників поганої якості повітря — автомобільні затори в районі Набережного шосе, де і стоїть найбільша позначка — 228.

У той же час, мешканці столиці, які вранці були у районі Подолу, кажуть, що нічого незвичного не помічали — на вулиці туман, а у повітрі не було ніяких неприємних запахів.

Реклама

«Забруднення від автотранспорту не завжди фіксується на запах. Люди можуть гуляти у зоні перевищення і не відчувати цього. Щодо високих показників на Набережному шосе, то вкупі з туманом завищені показники якості повітря можуть фіксуватися через вихлопи саме від автотранспорту. Шосе знаходиться наче у ямі — з одного боку схили Дніпра, а з іншого — рівна поверхня на лівий берег. Зараз є слабкий північно-східний вітер. Він віє з півночі Труханового острова у бік Володимирської гірки. І якщо там багато транспорту, то всі шкідливі викиди в атмосферу будуть концентруватися в районі Набережного шосе», — розповідає Олександр Соколенко.

Еколог додає, що така ситуація з заторами на Набережному шосе майже щодня — автомобілі стоять тут у корку аж до обрію.

«Там навіть у вихідні бувають затори. Сьогодні додалися туман та вітер. Тому маємо високі показники забрудненості повітря. Судячи з карти, в інших частинах міста не спостерігається якихось аномалій, лише добові стандартні перевищення. Зі зміною вітру ситуація зміниться. Тому тут порада одна — не перебувати зараз в районі Поштової площі та Пішохідного мосту, поки ситуація не зміниться», — пояснює Олександр Соколенко.

Що кажуть у КМДА

Тимчасом у КМДА повідомляють, що станом на 8:00 5 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Реклама

За повідомленням Укргідрометцентру, вранці 5 листопада утримується туман, вологість повітря складає 98%, вітер слабкий — 1 м/с.

У Департаменті зазначають, що за таких умов деякі датчики спостереження за якістю атмосферного повітря можуть реагувати на туман як на пил. Це може призводити до інтерпретування туману як забруднення та впливати на завищені показники.