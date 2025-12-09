Експерт попереджає, що одними ударами по Фастову Путін не обмежиться / © Суспільне

Росія змінила тактику завдавання повітряних ударів по Україні. Поплічники Путіна підвищують ескалацію. Три дні поспіль ворожі ракети та дрони масовано атакували Фастів на Київщині та знищили його залізничний вокзал.

На думку військового експерта Ігоря Романенка, повітряні удари противника — це ознака того, що Путін піднімає градус ескалації конфлікту. Він бажає більше крові, більше смертей.

«До цього існували певні табу для обох сторін. Україна і Росія обмінювалися ударами, але були об’єкти, по яких ми не били, а вони не били по нас. Варто зазначити, що росіяни вже завдавали ударів по електропідстанціях українських вокзалів у 2022 та 2023 роках. Це робилося для того, щоб ми не могли вчасно транспортувати військові вантажі із заходу на схід країни», — каже Ігор Романенко.

Росія повертається до відвертого терору

Експерт називає удар по залізничному вокзалу у Фастові відвертим тероризмом.

«У бажанні посилити ескалацію росіяни пішли далі: вони б’ють безпосередньо по будівлях вокзалів, де може перебувати велика кількість цивільних осіб. Саме так росіяни діяли у 2022 році, коли вдарили ракетою „Точка-У“ по вокзалу у Краматорську. Тоді понад 50 людей загинуло та понад 130 отримали поранення. Зараз росіяни вирішили повернутися до відвертого тероризму і вдарили по вокзалу у Фастові. На щастя, минулося без жертв», — зауважує Ігор Романенко.

До цього експерт додає, що росіяни вдарили по вокзалу у Фастові, щоб не бити по Центральному залізничному вокзалу Києва.

«Варто зазначити, що вокзал у Фастові для нас був дуже важливим, оскільки через нього проходить велика кількість вантажів. І росіяни все це, на жаль, знають. Вони все проаналізували і завдали удар відповідного рівня», — каже Романенко.

Путін вбиває і хоче миру — що не так бачить Трамп

За словами експерта, три ночі обстрілів Фастова вказують на те, що Путін націлений на подальше ведення війни. І російський диктатор демонструє це у такий спосіб.

«Це подальший тиск на Україну, на наше вище військово-політичне керівництво. Ви ж подивіться, що каже Трамп: він заявив, що бачить готовність Путіна до миру і не бачить такої готовності з боку Зеленського. Ба більше, нібито у команді Зеленського хочуть миру, а сам він — ні. Це ж треба було таке вигадати! Чесно кажучи, варто було б перевірити, хто з наших перемовників таке заявляв, особливо на тлі ударів по Фастову», — каже військовий експерт.

Ігор Романенко запевняє, що насправді такі перекоси відбуваються тому, що у нас не вирішуються внутрішні завдання: справедлива та повна мобілізація, перехід економіки на військові рейки та посилення відповідальності громадян на рівні законодавства щодо захисту держави в умовах війни.

Навіть якщо буде мир — мобілізація необхідна

«У нас принципово не покращиться ситуація, доки ми не виконаємо цих завдань, а це, я переконаний, доведеться робити. Передусім щодо мобілізації. Навіть у разі зупинення ведення бойових дій нам буде потрібно приблизно 300–500 тисяч військових, щоб провести ротаційні заходи, адже у нас є люди, які воюють із 2014 року. У них відбувається вигорання, бо вони на війні вже понад 10 років, а хтось на фронті вже майже чотири роки. Їх потрібно буде кимось замінити. Без подальшої мобілізації не обійтися. Загравати з суспільством у цих питаннях не варто, це небезпечно. Так, люди хочуть зупинення ведення бойових дій, але цим ми не вирішимо остаточно проблему у вигляді Росії під боком. Сусід-агресор залишиться, і всі наявні проблеми теж. Тому це питання потребує таких серйозних рішень», — зауважує Ігор Романенко.

Мета: посіяти страх та паніку

Експерт каже, що залізничні колії можна досить швидко відновити після підриву чи навіть атаки з повітря. Це добре знають на практиці і росіяни, і ми.

«Усе з часом можна відновити. Але в плані терору росіяни пішли далі: вони хочуть саме посилити цей терор. Цими ударами Путін залякує українців і тисне на нас. Ці удари — це не просто зміна тактики, це нарощування і підвищення потенціалу впливу на противника. Що і роблять росіяни. Вони прагнуть постійно морально-психологічно тиснути на наших людей. Громадяни вже бояться невеликих затримок потяга у дорозі, особливо в районі Фастова».

Небезпека зростатиме: що робити?

Експерт каже: на жаль, одними ударами по Фастову Путін не обмежиться, а це означає, що, перебуваючи на вокзалах, варто бути максимально уважними.

«Потрібно не панікувати, а виконувати вказівки під час сигналу повітряної тривоги. Звісно, це не Краматорськ чи Слов’янськ, де вже не діють вокзали. Атака на Фастів має посилити нашу уважність. Незважаючи на намагання противника, українські вокзали працюватимуть, бо їх економічну і соціальну діяльність ніхто зупиняти не буде. Просто варто дослухатися до сигналів тривоги і вчасно йти до укриття. І в Києві, і в Харкові, Одесі, Львові треба бути уважними. Якщо не встигаєте до укриття, перебувайте у вокзальних підземних переходах — вони мають відповідний рівень захисту. Враховуючи божевілля північного сусіда, скажу так: небезпека перебування на вокзалах збільшилася. І це називається ескалація війни з боку Путіна — він воює з мирними українцями», — підсумовує Ігор Романенко.

