Київ на межі транспортного колапсу: який "план Б" готує влада, якщо зупиняться метро і трамваї

Що буде з електротранспортом Києва у разі знеструмлення після повітряних ударів РФ

Через постійні ракетні обстріли з боку Росії, які завдають шкоди енергосистемі, в Україні може зупинити роботу електротранспорт, особливо в Києві. У разі посилення повітряних ударів існує ймовірність зупинки роботи метро та іншого міського електротранспорту.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА розповіли про реальні небезпеки від російських атак для столиці. Зазначається, що КП «Київпастранс» розробило детальний план заходів на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з відключенням електроенергії.

План дій: оперативна заміна маршрутів

Цей план передбачає часткову заміну маршрутів міського наземного електричного транспорту автобусним сполученням, насамперед на ділянках із найбільшим пасажиропотоком.

«Питання безпосередньої організації додаткових автобусних маршрутів або зміни схем діючих для забезпечення пасажирських перевезень по трасам маршрутів міського пасажирського електротранспорту вирішується оперативно, зокрема, опираючись на зазначений план заходів», — повідомив на запит ТСН.ua Валентин Кульбако, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Він підкреслює, що можливість відновлення руху залежить від кількох критичних факторів:

Конкретні знеструмлені ділянки вулиць.

Можливості Служби енергетичного забезпечення та зв’язку КП «Київпастранс» щодо оперативного відновлення живлення контактної мережі.

Фізична можливість проїзду, тобто відсутність на дорогах фізичних перешкод — пошкоджень проїзної частини, наслідків гасіння пожеж, розбору завалів.

Додаткові автобуси вийдуть на рейси

Персонал транспортних підприємств, включно з водіями, вже пройшов інструктажі щодо дій при відключенні електроенергії.

«Згідно із зазначеним планом та виходячи з наявних можливостей підприємства, передбачається додатковий випуск автобусів на міську маршрутну мережу залежно від ситуації в енергосистемі. Йдеться саме про додаткові рейси автобусів, які виходитимуть на маршрути понад уже задіяний щоденний рухомий склад, що курсує на лінії у звичному режимі», — додав Валентин Кульбако.

Що буде з метрополітеном: єдина система електропостачання та резервні джерела

Що стосується роботи КП «Київський метрополітен», то у Департаменті зазначають, що підприємство четвертий рік поспіль працює в умовах воєнного стану, забезпечуючи безперебійне перевезення пасажирів та укриття населення у цілодобовому режимі.

Заступник директора Департаменту пояснив, що метрополітен має високий рівень стійкості до відключень:

«Всі електричні підстанції метрополітену об’єднані в єдину систему електропостачання, що дає можливість маневрувати та застосовувати резервні схеми електроживлення підстанцій у разі зникнення електроживлення від джерел енергосистеми міста».

Для забезпечення сталого функціонування об’єктів цілодобово здійснюється контроль стану електропостачання. Розроблені та практично відпрацьовані резервні схеми живлення для різних сценаріїв зникнення електроенергії.

Регулювання руху та режим укриття

Наразі метрополітен працює у звичайному режимі. Проте, як зазначає Валентин Кульбако, у випадку суттєвих змін у системі розподілу електроенергії на підприємстві можуть застосовуватись заходи щодо регулювання парності руху поїздів (збільшення інтервалів).

Він підсумовує, що у крайньому випадку, при повній відсутності постачання електроенергії від розподільчої системи:

«Життєзабезпечення підприємства буде здійснюватися від резервних джерел із забезпеченням роботи станцій в режимі укриття».

Чи впораються автобуси?

Залишається відкритим питання: чи будуть додаткові автобусні рейси достатніми, щоб повністю покрити пасажиропотік, який щоденно забезпечують трамваї та тролейбуси, особливо у години пік.

Як раніше розповідав ТСН.ua В’ячеслав Скриль інженер-енергетик, співзасновник ГО «Пасажири Києва», зараз у Києві працює 330-340 автобусів, 235 тролейбусів та 160 трамваїв. Навіть додаткові 60-70 автобусів, які здатне запустити місто не зможуть замінити великогабаритні тролейбуси та трамваї, а тим більше метрополітен.