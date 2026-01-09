Київ на порозі катастрофи?: навіщо у багатоквартирних будинках зливають воду з труб

Взимку за умов тривалого блекауту вода в системах замерзає за температури від -5 градусів

Росія продовжує завдавати комбінованих повітряних атак по Києву. Ворог випустив 36 ракет та понад 200 ударних дронів, які були спрямовані саме на енергетичні об’єкти столиці.

У багатьох районах комунальники отримали вказівку зливати воду з внутрішньобудинкових систем, щоб уникнути пошкоджень труб та батарей під час блекауту. Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко.

Ця інформація схвилювала киян. Багато людей вважає — це означає, що їм доведеться замерзати у своїх домівках, оскільки на вулиці мінус 16 градусів.

Навіщо зливають воду в будинках

У КМДА сайту ТСН.ua підтвердили, що дійсно така вказівка була, ба більше, мерія попереджала містян про можливість такого сценарію дій у разі повторення обстрілів. Адже за відсутності теплоносія будинкові труби замерзають, особливо якщо на вулиці мінус 16 градусів морозу і температура за прогнозами буде знижуватися.

«Щоб уникнути проблем, вода зливається з внутрішньобудинкових комунікацій будинків. Її потрібно зливати — це елементарні закони фізики, щоб замерзла вода не розірвала трубопроводи. Щойно теплопостачання буде відновлено, теплоносій знову подадуть до будинкових систем», — пояснили у КМДА.

Зараз столичні енергетики ліквідовують наслідки ворожих ударів і поступово тепло повертатиметься до домівок киян, але щоб тепло повернулося — воду з будинкових мереж потрібно злити.

«Є проблемні райони, де відновлення теплопостачання займе певний час. Тому киянам потрібно набратися терпіння. Зараз важко сказати, скільки це займе часу, але енергетики роблять усе можливе, щоб повернути тепло у будинки містян якнайшвидше», — зазначили в КМДА.

Там додали, що ці рекомендації затверджені наказом Міністерства палива та енергетики від 14.02.2007 № 71 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за № 197/13464). Тобто ці технічні правила діють вже майже 20 років і є невід’ємною складовою ефективного реагування на аварійні ситуації систем теплопостачання.

Що у цей час робити людям: де зігрітися

У мерії рекомендують користуватися «Пунктами незламності», які розгорнуті у місті.

«Мешканці можуть завантажити застосунок і знайти поблизу себе «Пункт незламності». Туди можна прийти з дітьми, зігрітися, зарядити телефон чи повербанк. Зливання води з будинкових систем не означає, що будинки замерзнуть. Це якраз рятує їх від замерзання. Людям потрібно потерпіти день-два, все залежить від того, наскільки серйозні пошкодження. Саме тому мер Києва порекомендував мешканцям, у яких є змога, виїхати за місто, аби у більш комфортних умовах перечекати ці дні. Йдеться про можливість вибору», — додають у КМДА.

Там підкреслюють, що контролюють ситуацію та інформуватимуть про перебіг відновлення теплопостачання в будинках киян.

Нагадаємо, у Києві загинуло четверо людей, ще 25 постраждали. В місті пошкоджено 19 багатоповерхових будинків, будівлю одного з посольств, вибито вікна у дитячому садочку, пошкоджено трамвайне депо, недобудовану багатоповерхівку, автомобілі, супермаркет, заправну станцію. В області також є руйнування житлових будинків та постраждалі люди.

У столиці запровадили екстрені відключення світла.