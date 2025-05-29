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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Київ накрила потужна негода: блискавка вдарила у будинок та поламані дерева

У Києві сталась негода: блискавка вдарила у будинок та деревопад.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Блискавка

У Києві лютувала негода / © Associated Press

Київ сьогодні накрила потужна негода. Блискавка влучила в будинок у Оболонському районі Києва. Відео як електричний розряд влітає у стіну багатоповерхівки розлетілося мережею.

ТСН стало відомо — ніхто з мешканців не постраждав. Через негоду у столиці оголосили перший рівень небезпеки. Шторм, град і деревопад накрив Київ та область пообіді. Злива знизила видимість майже до нуля. Потужний вітер наламав дерев у різних районах.

В Ірпені дерево впало на дах автомобіля — і цей момент жителі зафіксували на відео. Через негоду у деяких районах тимчасово зникла електроенергія.

Між дощами і веселками — гроза, за прогнозами гідрометцентру, протримається до кінця доби. Тож без нагальної потреби безпечніше залишатися вдома, а авто запаркувати подалі від дерев і білбордів.

Нагадаємо, Укргідрометцентр попередив мешканців столичного регіону про небезпечні метеорологічні явища.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 28 травня. ЖАЛОБА НА ЖИТОМИРЩИНІ! Зеленський про ТАУРУСИ! П'яний СКАНДАЛ у Дніпрі

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