Київ під ударом гепатиту А: десятки інфікованих, головний санлікар розповів про можливі причини

У Києві спалах гепатиту А, серед інфікованих — школярі

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У Києві зафіксовано спалах гепатиту А, який охопив Солом’янський район столиці. За останніми даними, інфекцію підтверджено у 33 осіб, причому більше половини з них — 19 — неповнолітні діти.

Спалах гепатиту А — захворіли діти

За словами Сергія Чумака, головного державного санітарного лікаря Києва, ще 8 травня почали надходити термінові повідомлення про захворювання на вірусний гепатит А.

«Спочатку це були поодинокі випадки, а вже за добу їхня кількість зросла до 15. Ми негайно розпочали епідеміологічне розслідування і проінформували Держпродспоживслужбу, Департамент охорони здоров’я КМДА та управління освіти Солом’янського району», — розповів ТСН.ua Сергій Чумак, головний державний санітарний лікар Києва, генеральний директор ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ».

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Оскільки випадки захворювання були зосереджені в одному районі та стосувалися учнів окремих навчальних закладів, у школах було відібрано проби води для лабораторного дослідження. Епідеміологічне розслідування показало, що всі випадки інфекції локалізовані в межах мікрорайону Відрадний.

Чи винна вода з бюветів

Сергій Чумак зазначив, що в мікрорайоні Відрадний функціонують бювети, тому фахівці також взяли з них проби води для перевірки.

«Аналізи, проведені вихідними, показали, що вся вода відповідає встановленим нормам. Збудників гепатиту не виявлено було ані за бактеріальними, ані за санітарно-гігієнічними показниками», — запевнив головний санітарний лікар.

Водночас до «Київводфонду» та «Київводоканалу» було направлено запити щодо можливих поривів на водопровідних або каналізаційних мережах і проведення регламентних робіт на бюветах. У «Київводфонді» повідомили про проведення таких робіт на кількох бюветах у першому кварталі цього року. Наразі очікується інформація про виконавців робіт та стан їхнього здоров’я. Не виключається можливість потрапляння інфекції до води через недотримання гігієни працівниками.

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Шість шкіл перейшли на дистанційне навчання

Наразі в мікрорайоні Відрадний підтверджено 33 випадки гепатиту А. Локалізація проживання інфікованих осіб обмежена вулицями Шалімова та Донця, неподалік парку Відрадний.

«Госпіталізовано 19 осіб, з яких 15 — діти. Інфекція має високу швидкість передавання, тому проводиться перевірка контактних осіб, а це понад 200 людей. Медичні працівники вже відвідали сімейні вогнища інфекції», — повідомив Сергій Чумак.

У зв’язку зі спалахом захворювання шість навчальних закладів, де були зафіксовані випадки інфікування, тимчасово переведені на дистанційне навчання. Епідеміологічне розслідування триває, фахівці аналізують усі отримані дані для встановлення точних причин та запобігання подальшому поширенню інфекції.

Як передається гепатит А та його симптоми

Лікарі-інфекціоністи пояснюють, що вірус гепатиту А передається від людини до людини фекально-оральним шляхом подібно до збудників гострих кишкових інфекцій. Зараження може відбуватися через інфіковані воду або їжу, а також контактно-побутовим шляхом — через брудні руки.

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Лікарка-інфекціоністка Наталія Іванченко зазначає: «Небезпека полягає в тому, що інфікована людина може не мати жодних симптомів захворювання, але вже виділяти вірус з фекаліями та бути загрозою для оточення ще до появи клінічних ознак».

Найчастіші симптоми гепатиту А:

Грипоподібний початок: підвищена температура тіла, загальна слабкість, біль у м’язах, нудота.

Пожовтіння шкіри (слизової оболонки очей), можливе пожовтіння твердого піднебіння.

Жовтяниця: пожовтіння шкіри, знебарвлення калу, потемніння сечі («колір пива»).

Під час медичного огляду може бути виявлено збільшення печінки або селезінки.

У людей з хронічними захворюваннями можливі додаткові симптоми та ускладнення.

Інкубаційний період гепатиту А може тривати від двох тижнів до 55 діб, протягом якого інфікована людина може бути джерелом зараження для інших.

Профілактика гепатиту А

Найефективнішим способом захисту від гепатиту А є вакцинація. Дві дози вакцини з інтервалом у шість місяців забезпечують стійкий імунітет до вірусу. Вакцинація не є обов’язковою та проводиться за кошти громадян або юридичних осіб.

В епідемічних осередках контактним особам може бути рекомендована екстрена вакцинація для запобігання розвитку захворювання. Важливу роль у профілактиці відіграє також дотримання елементарних правил особистої гігієни, регулярна дезінфекція приміщень та контроль за якістю водопостачання і харчування.

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Наталія Іванченко підкреслила, що від 2024 року в деяких областях України спостерігається зростання захворюваності на вірусний гепатит А, зокрема у Львівській області наприкінці 2024-го та на початку 2025 року.

«Попередні десять років захворюваність була значно нижчою, тому поточна ситуація потребує особливої уваги», — резюмувала лікарка.

Дата публікації 22:35, 03.11.23 Кількість переглядів 373 Гепатит А: нетиповий розвиток хвороби - чи є загроза для інших областей