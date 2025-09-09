Київ під загрозою: чого чекати від Росії після удару по Кабміну і чи полетять ракети на Кремль

РФ буде продовжувати удари по Києву

Нещодавнє влучання ракетою в будівлю Кабміну стало тривожним сигналом для Києва. Уперше за чотири роки війни Росія поцілила в «центр прийняття рішень». Це не просто військова атака, а спроба посіяти страх і паніку.

За словами військового експерта, генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, Путін, імовірно, буде продовжувати подібні удари.

За що Путін гатить Києву?

Ігор Романенко вважає, що атака на Кабмін — це такий собі «акт помсти». Раніше обстріли Києва були відповіддю на успішні дії ЗСУ: звільнення Київщини, Харківщини та Херсонщини. Зараз, на думку експерта, причиною є нарощування Україною можливостей для ударів по російській території.

«У нас з’явилося більше інструментарію для подібних атак по Росії, у вигляді нової ракетної зброї, яка значно потужніша, ніж дрони. Такі перспективи лякають Путіна», — пояснює Романенко.

Експерт наголошує, що Україна наростила потужності по ударних дронах, і російські підприємства з виробництва паливно-мастильних матеріалів палають.

«Знищено близько 20% цих об’єктів, це позначається на дієздатності армії окупантів, ціни на бензин та дизпаливо у Росії зросли на 50%, його у деяких регіонах вже видають по талонах», — каже генерал-лейтенант.

Саме ці фактори, вважає Романенко, є одною з основних причиною посилення атак на Київ. Ціль — посилити морально-психологічний тиск на українців та керівництво країни.

Де Путін випив «хороброї води»

За словами Ігоря Романенка, після зустрічі з лідером Китаю та спілкування з Дональдом Трампом, Путін побачив, що може безкарно впливати на рішення Заходу.

«Після Аляски Путін побачив, що Трамп поводиться нерішуче і, взагалі, після кожного спілкування з російським диктатором демонструє ледь не залежність від нього. Наміри Трампа постійно змінюються, замість прискорення переговорів про можливе зупинення бойових дій, до переговорів навіть не підійшли. Путін зрозумів, що цей „шлях“ можна відтягувати на місяці або навіть роки, тож зробив висновок, що може таким чином впливати на Трампа, а тим часом просуватися на фронті вперед і атакувати мирні міста ракетами», — каже Ігор Романенко.

На Кабмін летіла не одна ракета

За попередніми даними, в будівлю уряду влучила крилата ракета «Іскандер-К». Дивом її бойова частина не вибухнула, що врятувало будівлю від значних руйнувань.

«Якби це сталося, шкоди було б завдано значно більшої», — зазначає експерт.

Він додає, що росіяни постійно модернізують свою зброю та змінюють тактику атак, щоб обходити українську ППО. Вони, як правило, точно наводять ракети, і засоби РЕБ не завжди можуть їм завадити. На думку Романенка, метою атаки була саме будівля Кабміну.

«Я більш погоджуюсь з думкою, що ціллю була саме будівля Кабміну і вводилися саме його координати. Летіла ж не одна ракета, їх було декілька і одній вдалося прорватися і поцілити. Тому, на мій погляд, треба мати на увазі, що ситуація може погіршуватися і росіяни намагатимуться далі бити по Києву, а також по урядовому кварталу. Це тиск на киян і на керівництво країни. Ціль — виснажити морально та пригнітити населення, а керівництву — погоджуватися на умови Путіна», — каже Ігор Романенко.

Коли буде відповідь Москві і чи запалає Кремль

За словами Ігоря Романенка, щоб оцінити можливість ударів по баштах Кремля, потрібно враховувати наші реальні можливості та відносини з союзниками. Він нагадує, як Путін, використовуючи ядерний шантаж, змусив США вплинути на Україну, щоб угруповання ворога на правому березі Дніпра змогло уникнути повного знищення.

«У потрібний момент Путін використовує ядерний шантаж, який діє на його користь. І нашому військово-політичному керівництву доводиться приймати рішення з урахуванням цих загроз. Тому сумнівно щодо ударів по баштах Кремля у відповідь. Можливо, такий час ще настане, але на поточний момент, мені здається, на такий крок не підуть», — вважає генерал-лейтенант.

Романенко додає, що фізично стіни Кремля вже мають умовні пошкодження та тріщини.

«Треба виважено проводити свою політику за рахунок дипломатії, щоб не перетинаючи червоних меж досягати цілей. Це важка і одночасно тонка справа», — підсумовує Ігор Романенко.