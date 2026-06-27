Київ та Вишгород задихаються від смогу: що не так із повітрям у цих містах (відео)

Смог у Києві / © УНІАН

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У Києві та Вишгороді суттєво погіршується стан повітря. Містяни скаржаться, що у повітрі стоїть запах горілого і нічим дихати, особливо під вечір. Про це люди пишуть у соцмережах.

Нині Київ перебуває на 68 місці у світовому рейтингу забруднення повітря у містах. Наразі ситуація у столиці описується як «середня». Нині індекс забруднення повітря у Києві становить 54 за норми у 50. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Причини забруднення повітря

За словами еколога Олександра Соколенка, причин для забруднення повітря є декілька. Передусім це наслідки пожеж після російських ракетних обстрілів. Крім того, тривала спека провокує природні займання в екосистемах — є високий ризик горіння трав’яного настилу в лісах та на торфовищах. Зокрема, зараз спалахнула пожежа у Чорнобильській зоні.

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Цю інформацію ТСН.ua підтвердили в ДСНС Київської області, проте запевнили, що пожежа не є масштабною.

Що таке фотохімічний смог

Погіршення стану повітря безпосередньо у Києві еколог пояснює так званим фотохімічним смогом. Він утворюється влітку в періоди антициклонів, коли тримається тривала, сонячна та спекотна погода.

«Річ в тому, що сонце прискорює хімічні реакції у повітрі, зокрема між токсичними речовинами. Відповідно, відбувається, по-перше, прискорення реакцій, а по-друге, їх накопичення в шарі повітря біля та довкола землі, оскільки вітер відсутній або дуже слабкий. Тому у літні періоди за такої антициклональної спекотної погоди найчастіше погіршується стан повітря в агломераціях, великих містах або на територіях, які можуть викидати у повітря певні речовини — ТЕЦ, ТЕС та інші. Тож це стандартна ситуація для Києва, коли формується тривала літня сонячна та спекотна погода і стан повітря значно погіршується», — розповідає ТСН.ua Олександр Соколенко.

До цього еколог додає, якщо цей період триватиме дуже довго і не буде опадів, а навколо міста виникатимуть природні локальні пожежі, то стан повітря у Києві стане ще гіршим, ніж є зараз.

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У таких випадках фахівці рекомендують зачинити вікна, не виходити без потреби на вулицю та пити більше води.

Дата публікації 18:40, 27.06.26 Кількість переглядів 73 Над Києвом і Вишгородом сильний смог: нічим дихати

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