Руйнування у Києві через атаку 31 липня / © МВС

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Російські війська у ніч проти 31 липня влаштували масовану атаку на Київ ракетами та безпілотниками. Через «прильоти» сталися руйнування у чотирьох районах столиці. Зокрема, у Святошинському районі знесло цілий під’їзд багатоповерхівки. Через ворожі удари загинули люди, є десятки постраждалих. Людей дістають з-під завалів.

Усе, що відомо про нічну атаку на Київ 31 липня, читайте на ТСН.ua.

Перші вибухи у Києві прогриміли ще близько 23:00 середи, 30 липня. Тоді була оголошена повітряна тривога через загрозу російських дронів. Через годину місцева влада повідомила про падіння уламків збитих безпілотників у Солом’янському районі столиці: там загорілися авто.

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Вже згодом стало відомо, що руйнувань у Києві набагато більше: наслідки ворожих ударів зафіксували у Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах. Загалом це — близько 30 локацій.

БпЛА заходила з різних боків Києва і після того, як начебто все заспокоїло, через годину пішла ракетна атака.

Атака на Солом’янський район

Протягом ночі та вранці очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко поінформував про низку атакованих локацій у Солом’янському районі. Там виникла пожежа у багатоповерхівці, освітньому закладі, загорілись кілька нежитлових приміщень, склади та авто. Уламки впали на дев’ятий поверх житлового будинку та машину, загорілась квартира на п’ятому поверсі.

Своєю чергою мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Солом’янському районі пошкоджено квартири у кількох будинках.

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На жаль, у цьому районі є жертви та поранені.

Місцевий мешканець Володимир розповів у коментарі ТСН, що лише нещодавно повернувся з фронту і у момент атаки перебував удома.

«Був вдома. Ну я інвалід, я поки одягну протези… Тільки з війни повернувся. Додому приїхав, а тут така історія«, — поділився чоловік.

Пошкоджений будинок у Солом’янському районі / © ТСН

Атака на Святошинський район

У Святошинському районі був зруйнований цілий підʼїзд дев’ятиповерхового житлового будинку. Також спалахнули пожежі в кількох нежитлових будівлях. Як зазначив Ткаченко, росіяни «прямою наводкою» вдарили по житловому будинку.

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На місці удару по дев’ятиповерхівці тривають пошуково-рятувальні роботи, до яких залучені сили ДСНС та поліції. Рятувальники розбирають завали, працюють верхолази, інженерна техніка.

«56 квартир в цьому під’їзді, який наполовину знищений, завалений», — прокоментував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Людей викидало прямо зі своїх квартир, саме з цього під’їзду. Це була п’ята ранку і люди ще відпочивали», — додав міністр.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КИЇВ. Була 5 ранку, вибуховою хвилею викидало з квартир! Є загиблі, ДЕСЯТКИ ПОРАНЕНИХ! ВІДЕО ТСН

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Руйнування у Києві після атаки 31 липня / © Associated Press

Руйнування у Києві після атаки 31 липня / © ТСН

Кореспондентка ТСН Наталія Нагорна зняла на відео, як рятувальники деблокують з-під завалів будинку живого чоловіка.

Дата публікації 08:28, 31.07.25 Кількість переглядів 41 У Києві з-під завалів дістали живу людину

Шевченківський район

У Шевченківському районі були пошкоджено вікна багатоквартирного будинку, згоріли автомобілі. Ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу.

Голосіївський район

У Голосіївському районі пошкоджені будівлі. Зокрема — школи та дитячого садка.

Загиблі та поранені у Києві

На цей момент відомо, що через російську атаку на Київ загинули шестеро людей. Серед жертв опинився і шестирічний хлопчик. Кількість постраждалих сягнула 52, дев’ятеро з них — діти. Із постраждалих майже 30 людей перебувають у лікарнях.

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«На даний момент ми по Києву точно можемо підтвердити 6 загиблих. Із них один хлопчик шести років, який, на жаль, був врятований, але боролися за його життя більше двох годин лікарі, швидка допомога, на жаль, не врятували», — розповів Клименко.

Директор Київської міської клінічної лікарні №12 Сергій Дубров повідомив у ефірі «Київ24», що в його медзакладі близько п’яти пацієнтів перебувають у важкому стані через атаку РФ — їх оперують. У людей тяжкі пошкодження внутрішніх органів, черевної порожнини, кінцівок, голови.

Руйнування будинку в Києві / © Associated Press

Київ атакували реактивні «Шахеди»

Очільник МВС підтвердив, що столицю вночі атакували і реактивні дрони «Шахед».

«Так, є попередня інформація, що були реактивні „Шахеди“, які вже не перший раз застосовуються по об’єктах цивільної та комунальної інфраструктури України, міста Києва. Скільки їх було саме — реактивних „Шахедів“ — зараз рахують фахівці», — розповів Клименко.

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Реакція Зеленського на атаку

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що загалом під час нічної атаки по державі окупанти запустили понад 300 дронів і вісім ракет. Глава держави висловив співчуття всім рідним та близьким загиблих.

«Сьогодні світ знову побачив російську відповідь на наше з Америкою та Європою бажання миру. Нові показові вбивства. Тому мир без сили неможливий. Але примусити Москву до миру, змусити їх сісти за справжній стіл переговорів — усі інструменти для цього в партнерів є. Розраховуємо, що все, що зараз озвучується Америкою та Європою для цього, буде реалізовано», — наголосив Зеленський у своїй заяві.