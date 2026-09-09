Київ у вогні та коли "Іскандери" полетять по заходу України: генерал Романенко зробив тривожне попередження

Путін знову безперервно атакує Київ

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Росія завдала чергового масованого комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Основною ціллю повітряного нападу знову стали Київ та столичний регіон.

За даними медиків, унаслідок атаки на столицю в ніч проти 8 вересня загинули п’ятеро людей. Ще 29 мешканців постраждали. Від самого ранку над містом видніється чорний дим від пожеж, а стомлені безсонною ніччю містяни намагалися дістатися на роботу переповненим транспортом.

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Місто вкотре охопив транспортний колапс: через тривалу повітряну тривогу люди не могли вчасно переїхати з лівого на правий берег. Автобусний маршрут, що дублює червону гілку метро, не здатен перевезти всіх охочих — на лінії потрібно значно більше транспорту, ніж є зараз.

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Ситуацію ускладнює те, що ворог відновив постійні нальоти реактивних «Шахедів», вони з невеликими перервами тривали увесь вівторок 8 вересня.

Ракетний удар по Києву — виснаження та залякування

РФ продовжує постійно атакувати Київ із чітким наміром — посіяти серед містян паніку, страх та змусити їх виїжджати з міста. Путін прагне зробити столицю непридатною для життя, щоб схилити Україну до миру на власних умовах. Саме тому цілями атак стають склади з ліками й продуктами харчування, супермаркети, логістичні центри та звичайні житлові будинки.

Очевидно, що росіяни готувалися до цього удару: перед цим була пауза, пов’язана із зустріччю з посланцями президента США, під час якої противник накопичував ресурси. Під час комбінованої атаки ворог застосував крилаті ракети та «Калібри», проте на вістрі нападу знову були балістичні ракети та реактивні дрони. Останніми противник тероризував місто практично увесь день.

За словами військового експерта, генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, Росія продовжуватиме повітряний терор Києва. Не виключено, що ракетні удари та атаки реактивними БПЛА триватимуть до 20 вересня — дати закінчення парламентських виборів у РФ.

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«Усі ці атаки на Київ мають політичні, ідеологічні та пропагандистські цілі. Путін прагне показати своєму кровожерливому народу якомога більше руйнувань і жертв у Києві, бо реальних успіхів на фронті у нього немає за понад чотири роки війни. Цей народ за чверть століття добре вихований і видресируваний Путіним: чим більше горя та крові у Києві — тим краще вони почуваються. У Росії вистачає власних проблем, але Путін згодовує їм картинку з Києва, і вони задоволені», — пояснює причину атак Ігор Романенко.

Удар по Одещині та прагнення позбавити Україну моря

Під час цієї ж атаки Росія завдала удару по ринку «7 кілометр» поблизу Одеси, перетворивши приміщення на суцільні руїни.

«Останнім часом противник тероризує повітряними ударами Київ та область, а також Одесу й регіон. На цьому ринку працює дуже багато людей, і його знищення — це насамперед удар по звичайних громадянах. Але головна ціль Путіна — не ринок, а одеські порти та море. Російський диктатор уже давно прагне викреслити Україну зі списку морських держав і перетворити на сухопутну російську провінцію. Поки це стратегічні плани диктатора, і питання полягає в їхній реалізації. Нам треба цьому активніше протидіяти, посилюючи ППО», — зазначає генерал-лейтенант.

Що буде далі: загроза ракетних ударів по західних регіонах

Росія прагне виробляти більше балістичних ракет і збільшити їхню дальність, щоб посилити обстріли й спровокувати кризу в Україні. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

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За данними ГУР, до кінця року РФ планує випробувати новий тип балістичної зброї з дальністю до 800 кілометрів і під час цих запусків може спробувати уразити об’єкти в західних областях України.

Ігор Романенко розповідає, що росіяни дійсно працюють над модернізацією «Іскандера-М». Водночас він зауважує, що з самого початку в рекламі цієї зброї зазначалася дальність польоту до 1000 км, хоча реальний показник становить близько 800 км.

«Зазвичай для нагнітання страху та демонстрації важливості власних розробок росіяни показують максимальні можливості зброї, якої ще насправді не мають, але потім поступово досягають потрібного результату», — пояснює експерт.

Генерал-лейтенант додає, що зараз росіяни встановлюють на різні типи озброєння (дрони, ракети) так звану модульну комплектацію:

«Це робиться для того, щоб мати змогу комбінувати характеристики одного й того ж засобу атаки. Наприклад, зменшувати бойову частину і додавати більше палива — тоді засіб летить на більшу відстань. Або ж навпаки: палива обмаль, але бойова частина потужніша. Такі засоби використовують для ударів по цілях біля лінії фронту. Все залежить від конкретного завдання ворога».

За словами Романенка, атаками на Київ та Одесу росіяни не обмежаться:

«Вони намагатимуться завдавати ударів і по західних регіонах, оскільки чудово розуміють, що більшість наших ресурсів та виробничих потужностей розташовані там. Противник проводить розвідку і розглядає їх як ціль. До цього потрібно готуватися».

Щодо можливості експериментальних пусків модернізованих «Іскандер-М» по заходу України, то експерт не виключає такого сценарію.

«Експериментально росіяни можуть завдавати таких ударів. Тут усе залежить від того, як наші сили ППО працюватимуть на упередження, для цього потрібні відповідні засоби протидії. Пригадайте, як рік тому відбувалися випробування реактивних „Шахедів“: росіяни робили пробні пуски й проводили бойові випробування. Ми намагалися протидіяти, але, на жаль, не так ефективно, як це було необхідно. Нам потрібно активніше зупиняти або принаймні сповільнювати ці процеси. Наразі маємо неприємний результат — частка реактивних безпілотників під час повітряних ударів вже перевищує половину від загальної кількості», — констатує Ігор Романенко.

Як протидіяти ворожим новаціям

На думку експерта, ворожому терору можна протидіяти, але ця робота має бути системною — як щодо знищення російської балістики, так і щодо реактивних БПЛА.

«Нам потрібно пришвидшити розробку власних дронів, здатних протидіяти російським реактивним „Шахедам“, а також масштабувати їхнє виробництво. Системне використання таких засобів допоможе зупинити повітряний терор. Подібний шлях ми вже проходили з бензиновими „Шахедами“: коли Росія почала застосовувати їх масово, ми змогли знайти відносно дешеву та ефективну відповідь. Зараз маємо черговий виклик і складний етап, який мусимо пройти за принципової підтримки союзників», — підсумовує Ігор Романенко.

Дата публікації 17:45, 08.09.26 Кількість переглядів 36 Пекельний день у столиці: влучання в офіс телеканалу, палають висотки та школи

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