Київ задихається: як обстріли РФ перетворюють небо на їдкий дим та нищать здоров’я киян

Дим після пожеж, внаслідок повітряних ударів Росії, негативно впливає на здоров’я киян

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Щотижневі обстріли Києва Росією завершуються страшними пожежами. Після влучань та падіння уламків ворожих боєприпасів спалахують масштабні загоряння, і небо над містом стає чорним від їдкого диму та гару. У повітрі фіксують перевищення небезпечних продуктів горіння, а містяни до обіду не мають чим дихати.

ТСН.ua з’ясовував, як такі пожежі впливають на здоров’я киян і що буде з містом, якщо російські обстріли набудуть ще більших масштабів.

Після останнього ракетно-дронового удару 10 липня, найбільшими в місті були пожежі у Шевченківському та Подільському районах. Людям рекомендували не виходити на вулицю, зачинити вікна та пити більше води.

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Вплив задимлення на місто

За словами еколога Олександра Соколенка, дим після пожеж, внаслідок повітряних ударів Росії, негативно впливає на здоров’я киян приблизно так само, як і вихлопи шкідливих речовин поблизу магістралей з великим автомобільним потоком. Особливо це відчутно у спекотну літню погоду, коли транспорт стоїть у довжелезних заторах.

«Поганий стан повітря необов’язково пов’язаний лише з обстрілами. Він залежить від поточної ситуації у місті, наприклад, від скупчення автотранспорту в літній період або від роботи промислових підприємств, які додають певну частку шкідливих речовин у повітря. Після кожного ворожого обстрілу виникають пожежі, і стан повітря погіршується — це факт. Але, якщо пощастить з вітряною погодою, то вже після обіду неприємний запах горілого та токсичні речовини вивітрюються», — пояснює Олександр Соколенко.

Чим гар шкідливий для людей: хто у небезпеці

За словами експерта, гар від пожеж та сильне задимлення для більшості людей може спричинити тимчасове погіршення стану здоров’я. Проте цей стан нормалізується після того, як масове забруднення розсіюється.

«Але якщо люди живуть поряд з якимось промисловим об’єктом або величезним складом, у який щось прилетіло, і весь район вкритий чорним димом, то звісно, ситуація для здоров’я людей довкола епіцентру пожежі буде гіршою та небезпечною», — пояснює еколог.

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Він додає, що під час горіння виділяються токсичні речовини, які тимчасово можуть впливати на стан здоров’я людини.

«Громадяни можуть відчувати втому, слабкість, сонливість — малоприємні стани. Сильніше та гірше дим від пожеж впливає на людей, які мають хронічні захворювання, передусім тих, хто страждає на бронхо-легеневі хвороби. У них може значно погіршитися самопочуття. Також страждатимуть алергіки, люди, які мають серцево-судинні захворювання або підвищений тиск у хронічній формі, люди похилого віку», — додає Соколенко.

До чого варто готуватися?

Еколог стверджує, що, на жаль, місто пережило не останню атаку 10 липня. На перспективу киянам потрібно бути готовими до нових масштабних обстрілів і, відповідно, до погіршення стану атмосферного повітря.

«Щодо подальших перспектив, то нам потрібно бути готовими і розуміти, що по-перше — обстріли триватимуть надалі. По-друге — росіяни їх масштабуватимуть, є така тенденція, що повітряних ударів буде більше, зокрема і по столиці. Зростатиме кількість одиниць засобів ураження — дрони, балістика, крилаті ракети. Росія все це масштабує і бачить ефект від обстрілів, тому їх буде більше. Вони прагнуть прорвати нашу ППО та вражати об’єкти, які запланували. Нам потрібно бути до цього готовими», — зазначає Олександр Соколенко.

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Як та чим захиститися від їдкого диму

Фахівець каже, що для захисту від диму потрібно виконувати певні правила. Він підкреслює, що респіратори та захисні медичні маски не врятують.

«Респіратори та маски допомагають захиститися лише від пилу, якщо ви працюєте десь на підприємстві. Пил за їх наявності менше потрапляє до дихальних шляхів. Але респіратори не допоможуть стримати часточки, які утворюються внаслідок горіння. У таких випадках врятує лише протигаз, але сумнівно, що кияни носитимуть протигази у місті. Як на мене, тут є єдиний спосіб — просто перечекати, поки шкідливі домішки самі розвіються вітром. Тож правила прості: під час великого задимлення перебувати у закритому приміщенні, пити багато води та до покращення ситуації не виходити на вулицю», — пояснює еколог.

Він додає, що пожежі у Києві не назавжди. Рятувальники швидко приборкують полум’я та заливають водою.

«У нас горять невеликі об’єкти — дахи та балкони будинків, автівки, дерева, трава. До речі, столичні рятувальники дуже швидко гасять полум’я, навіть залучають до цього гелікоптери. Тому, гадаю, нічого смертельного у цьому немає. Звісно, це дискомфорт та неприємно дихати чадним газом, але це тимчасово. Це ж не якась нафтобаза, яка може палати тижнями», — зауважує еколог.

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Як оцінювати ризики від пожеж у місті?

Олександр Соколенко додає, що все залежить від погоди: якщо є вітер, то забруднення від пожежі не таке критичне, а якщо вітру немає, то задимлення локалізується у якійсь одній точці поряд з місцем займання і становить небезпеку.

«Тому оцінювати ризики треба так: є вітер чи його немає; яка температура повітря; на вулиці сонячно, чи стоїть хмарна погода. Якщо висока температура, але відсутнє сонце, то фактор токсичності у забруднювачів повітря зменшується», — пояснює еколог.

Яких катастроф слід чекати від РФ?

Соколенко додає, що прогнозувати подальший розвиток подій під час війни досить важко, але, якщо ракетні обстріли РФ продовжуватимуться і зростатиме кількість засобів для нападу, то це може призвести до більш серйозних наслідків.

«Якщо бойова робота ППО відбувається у спекотну та безвітряну погоду, а дрони та крилаті ракети вони збивають саме на підльоті до Києва, то це доволі небезпечно. По периметру навколо Києва є лісові зони — Святошинське лісопаркове господарство, Дарницьке лісопаркове господарство та лісопаркове господарство Конча-Заспа. Все це соснові та штучні ліси. У таку погоду вони пересихають і створюють пожежну небезпеку. Випадки займань у лісах через обстріли, на жаль, вже були», — розповідає Олександр Соколенко.

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Він додає, якщо збитий «Шахед» або ракета падає на територію такого лісу, наприклад, вночі, коли росіяни переважно атакують, то може статися дуже серйозне займання та пошкодження лісових масивів.

Загрози для екосистеми столичного регіону

«Гасити такий ліс вночі практично неможливо, а вогонь має властивість швидко розповсюджуватися, особливо, якщо до цього ще додається вітер. За таких умов може горіти лісова підстилка і спалахнути верхова пожежа. Полум’я може завдати величезної шкоди лісовій екосистемі, а задимлення для Києва може бути набагато більшим, ніж від об’єктів, які зараз горять у столиці після ворожих влучань», — застерігає еколог.

Також від уламків російських ракет можуть зайнятися торфовища, яких дуже багато довкола Києва. Це дуже небезпечно, особливо, у засушливий період від середини до кінця літа, а також у надто теплі осінні місяці.

Дата публікації 09:36, 04.07.25 Кількість переглядів 148 Київ оповив дим після ворожої атаки: якість повітря різко погіршилася