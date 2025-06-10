Київ задихається після атаки армії РФ: що робити киянам уже зараз, щоб захиститися

Наслідки атаки на Київ / © Управління ДСНС Києва

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Стан повітря у Києві після російської атаки має перевищення допустимих норм діоксиду азоту та діоксиду сірки.

Про це ТСН повідомили в Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб. Зранку вони взяли проби повітря в різних районах міста ітакож повторно обіцяють зробити це вже зараз, пообіді.

Чого очікують та як потрібно зараз реагувати киянам, ТСН розпитала заступника гендиректора Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Олександра Штиля.

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«Зараз ще працюють три групи, які проводять дослідження по різних районах міста Києва — на лівому та правому берегах, особливо там, де критичні точки. По деяких вулицях ми фіксуємо перевищення критично допустимих рівнів по діоксиду азоту, діоксиду сірки, ангідриду», — сказав він.

Олександр Штиль також дав поради жителям Києва: «Уникати перебування на відкритому повітрі, зачиняти вікна, вмикати очищувачі повітря, пити більше води. Особливо це стосується людей похилого віку, дітей або тих, у кого є алергічні захворювання та захворювання верхніх дихальних шляхів».

Він зазначив, що Київський міський центр контролю та профілактики хвороб стежить за ситуацією та інформуватиме про стан повітря.

Нагадаємо, російські війська вкотре вдарили по Києву балістикою. Зокрема, ворог завдав ударів двома північнокорейськими ракетами. Окрім того, на столицю скерували безпілотники.

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Відомо, що РФ запустила «Шахеди» зі шрапнеллю. Ці снаряди в бойовій частині повітряних засобів розраховані на ураження якомога більшої площі та людей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОБЕРЕЖНО! У КИЄВІ ДО ПОШКОДЖЕНИХ БУДІВЕЛЬ і АВТО додалась НЕВИДИМА ЗАГРОЗА