Київ затягнуло смогом, відчувається запах гару: яка причина та чи є небезпека

Київ / © Associated Press

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Київ затягнуло смогом. Жителі повідомляють, що у різних районах столиці у повітрі відчувається запах гару, а будинки та вулиці накриває сіра димка, через яку погіршується видимість. Офіційна інформація про стан повітря наразі відсутня, але кияни вже попереджають у соціальних мережах, що краще зачинити вікна й обмежити перебування на вулиці.

Чому в столиці погіршився стан повітря

За словами еколога Олександра Соколенка, причин для загального забруднення повітря є декілька. Передусім це наслідки пожеж після російських ракетних обстрілів. Крім того, тривала спека провокує природні займання в екосистемах — є високий ризик горіння трав’яного настилу в лісах та на торфовищах. Зокрема, зараз спалахнула пожежа у Чорнобильській зоні.

Цю інформацію ТСН.ua підтвердили в ДСНС Київської області, проте запевнили, що пожежа не є масштабною.

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Що таке фотохімічний смог і як на нього впливає спека

Щодо погіршення стану повітря безпосередньо у Києві еколог пояснює це явище так званим фотохімічним смогом. Він утворюється влітку в періоди антициклонів, коли тримається тривала, сонячна та спекотна погода.

«Річ в тому, що сонце прискорює хімічні реакції у повітрі, зокрема між токсичними речовинами. Відповідно, відбувається, по-перше, прискорення реакцій, а по-друге, їх накопичення в шарі повітря біля та довкола землі, оскільки вітер відсутній або дуже слабкий. Тому у літні періоди за такої антициклональної спекотної погоди найчастіше погіршується стан повітря в агломераціях, великих містах або на територіях, які можуть викидати у повітря певні речовини — ТЕЦ, ТЕС та інші. Тож це стандартна ситуація для Києва, коли формується тривала літня сонячна та спекотна погода і стан повітря значно погіршується», — розповідає ТСН.ua Олександр Соколенко.

До цього він додає, якщо цей період триватиме дуже довго і не буде опадів, а навколо міста виникатимуть природні локальні пожежі, то стан повітря у Києві стане ще гіршим, ніж є зараз.

«Такого можна очікувати у разі виникнення такої природної аномалії. Сподіваюсь, не такої, як у Франції, яку місцями розжарило до 45 градусів тепла. Але такий ризик є. Зараз загальна температура повітря по Європі доволі висока, вона майже всюди фіксується вищою за кліматичну норму. Україну ця гаряча повітряна маса теж зачепила», — додає еклог.

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Вплив російських обстрілів на екологію міста

Олександр Соколенко підкреслює — якщо будуть ракетні атаки з боку Росії, то після них стан повітря у Києві буде погіршуватися.

«За такої погоди, як зараз, наслідки від ракетно-дронових ударів суттєво впливатимуть на стан повітря у місті», — додає еколог.

Як захистити здоров’я під час смогу

Смог, який накриває Київ, плюс пожежа у Чорнобильській зоні становлять для мешканців міста певну небезпеку.

«Все залежить від концентрації шкідливих речовин у повітрі — що більша концентрація, то більше небезпеки. Гадаю, варто стежити за повідомленнями ДСНС та КМДА. Люди, відчуваючи гар у повітрі, самі чудово розуміють, що це шкідливо. На такому повітрі краще не займатися ранковими пробіжками, спортом чи тривалими прогулянками», — радить Соколенко.

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Він рекомендує людям більше пити рідини, відпочивати, більше контролювати власне здоров’я.

«Особливо, якщо є хронічні проблеми, пов’язані з легенево-дихальними чи серцево-судинними захворюваннями — такі люди більше потерпають від такого повітря. Смертельного від цього смогу нічого немає, але локально або фрагментарно він може погіршувати стан здоров’я людей з певних груп ризику», — підсумовує Олександр Соколенко.

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