"Київміськбуд" на межі: куди ділись мільярди інвесторів і що буде з квартирами

Проблеми довкола найбільшого забудовника столиці залишаються невирішеними, а тисячі людей чекають на своє житло

Війна серйозно вдарила по будівельній галузі Києва, але для «ХК „Київміськбуд“ проблеми почалися ще раніше. Об’єкти найбільшого забудовника столиці, де тисячі родин чекають на свої квартири, простоюють вже понад п’ять років. Це створює величезну соціальну напругу, адже від вирішення проблеми залежить доля 40 тисяч інвесторів, а з їхніми родинами — понад 120 тисяч людей.

Чому будівництво зупинилося?

Проблеми у «Київміськбуду» почалися після того, як компанія взяла на себе зобов’язання завершити проблемні об’єкти «Укрбуду». Це стало непосильною ношею, яка призвела до заморожування робіт на 22 об’єктах. Сьогодні ситуація загострюється через:

Фінансову нестабільність та наслідки війни;

Відсутність фінансування та борги перед підрядниками;

Конфлікт між КМДА та центральною владою, який, за словами інвесторів, блокує процес.

Інвестори вимагають дій

Інвестори, що вклали власні кошти в будівництво, не здаються. Вони регулярно проводять мітинги, звертаються до влади та сподіваються, що ситуація зрушить з місця.

«Є надія, що кошти на відновлення будівництва «Київміськбуд» може отримати вже цієї осені, але якщо у міста не відберуть значної суми коштів. Йдеться про наміри центральної влади забрати з бюджету Києва 8 мільярдів гривень. Якщо це станеться, у міста не вистачить коштів на дофінансування», — розповідає ТСН.ua Вікторія Міхно, представниця ініціативної групи інвесторів «ХК „Київміськбуд“.

За словами інвесторів, столична влада намагається втримати будівельну компанію на плаву. Але для повноцінного відновлення робіт потрібна допомога Кабміну, який поки що «не йде назустріч».

«Київміськбуд» як державна проблема

Вікторія Міхно наголошує, що проблема «ХК „Київміськбуд“ — це не просто міська, а державна проблема. Уряд зобов’язав компанію взяти на себе проблемні об’єкти „Укрбуду“, але не надав достатньої фінансової підтримки. Інвестори вже звернулися з листами до Кабміну та Мінфіну з проханням втрутитися та допомогти розв’язати кризу.

«Уряд має все ж включитися у вирішення проблеми і допомогти Києву добудувати ці ЖК. Наприклад, надаючи фінансову допомогу частинами на декілька років», — додає Вікторія Міхно.

Нагадаємо, що серед інвесторів, які заплатили кошти забудовнику, дуже багато переселенців, які тікали від війни, ще понад десять років тому і сподівалися придбати собі житло у Києві. Цих людей ніхто не кредитував, вони самі, за останні гроші, зважилися на купівлю квартири у начебто надійного київського забудовника, але зараз зіткнулися з неймовірними труднощами.

Що кажуть у КМДА?

У столичній мерії визнають, що складна ситуація навколо «ХК „Київміськбуд“ є наслідком тривалого спаду в будівельній галузі, спричиненого війною та макроекономічною нестабільністю. Ситуація була ускладнена й тим, що у 2020 році на компанію поклали зобов’язання з добудови об’єктів корпорації «Укрбуд».

«Водночас ситуація була ускладнена покладеними на ПрАТ „ХК „Київміськбуд“ у 2020 році зобов’язаннями щодо добудови проєктів будівництва житлових комплексів, які первинний забудовник, Українська державна будівельна корпорація „Укрбуд“, не зміг побудувати», — пояснює ТСН.ua Юрій Береговий, заступник директора Департаменту комунальної власності Києва.

Є перші позитивні зрушення

Попри загальну кризу, на деяких об’єктах «Київміськбуд» вже тривають роботи. Зокрема, у ЖК «Подол Град» є чітка позитивна динаміка.

«На сьогодні фактично ключі від усіх приміщень житлового будинку (6-й пусковий комплекс ЖК „Подол Град“) передано управляючій компанії, якою здійснюється їх видача інвесторам», — зазначає Береговий.

Також вже визначили перелік першочергових робіт для введення в експлуатацію 7-го пускового комплексу.

Місто вживає заходів, але цього недостатньо

Місто, як головний акціонер, докладає максимум зусиль для стабілізації ситуації. Наприкінці 2024 року Київрада ухвалила рішення про збільшення статутного капіталу ХК «Київміськбуд» на 2,56 млрд грн шляхом додаткової емісії акцій. 23 червня 2025 року загальні збори акціонерів підтримали це рішення.

Однак, посадовець наголошує, що фінансування лише з міського бюджету не вистачить для завершення всіх будівельних робіт. Остаточне вирішення проблеми потребує підтримки на загальнодержавному рівні.

«Фінансування виключно з міського бюджету не забезпечить достатнього обсягу коштів для завершення будівельних робіт. Остаточне вирішення проблеми потребує підтримки на загальнодержавному рівні», — підкреслює Юрій Береговий.

Зважаючи на це, Київрада звернулася до Кабміну з проханням компенсувати «Київміськбуду» запланований збиток у розмірі 2,28 млрд грн, пов’язаний із добудовою об’єктів «Укрбуду». Місто ініціювало створення міжвідомчої робочої групи для координації діалогу з урядом та профільними відомствами щодо цієї компенсації.

Довгобуди починають руйнуватися

Тим часом, заморожені об’єкти поступово руйнуються. Нещодавно будівельний кран з недобудованого ЖК Mirax на вулиці Глибочицькій обвалився через сильний вітер. На щастя, ніхто не постраждав, але цей інцидент є ще одним тривожним сигналом. За словами фахівців, кран впав через те, що багато років не використовувався на довгобуді.