Київщина у вогні та диму: росіяни знищують склади, уламки летять на голови мирних жителів (відео)

Руйнування і дим у Київській області внаслідок атаки 27 серпня / © ТСН

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Київська область охоплена димом 27 серпня після російської атаки. Під ворожим ударом опинилися логістичні склади, а в Бориспільському районі уламки впали на житлову забудову.

Про це повідомив кореспондент ТСН Олександр Романюк.

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Київщина у четвер вранці оповита димом. Від ночі російські війська атакують логістичні склади в різних районах області, застосовуючи як балістичне озброєння, так і ударні безпілотники.

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Над Бориспільським районом здіймається величезний стовп диму, який видно за багато кілометрів. На місцях атак працюють посилені підрозділи рятувальників. Водночас ситуацію ускладнює те, що ворог продовжує бити по Бориспільському району та, за попередніми даними, навмисно намагається атакувати надзвичайників.

Лише протягом останньої години в районі було збито кілька дронів. Уламки деяких із них впали на житлову забудову.

Дата публікації 10:57, 27.08.26 Кількість переглядів 24 Київщина у диму через «прильоти» 27 серпня

Атака на Київську область 27 серпня — які наслідки

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня окупанти атакували Київщину, внаслідок чого у Бориспільському районі спалахнула сильна пожежа на складських приміщеннях, попередньо — на комплексі ROZETKA. Постраждали двоє мешканців — 15-річна дівчина та 73-річна жінка. Руйнувань і пошкоджень зазнали склади у Фастівському районі та приватні будинки у Броварському, Вишгородському та Бориспільському районах.

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