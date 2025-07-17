Київський "вулик": як елітний будинок на Оболоні "окупували" кондиціонери

Будинок із кондиціонерами у Києві / © із соцмереж

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У Києві на Оболоні помітили незвичайну багатоповерхівку, яка одразу привертає погляди перехожих. Висотний будинок, збудований лише декілька років тому біля станції метро «Мінська» на місці колишнього будинку побуту, буквально «обріс» кондиціонерами.

Мешканці хаотично розмістили їх на балконах загального користування, перетворивши фасад на справжній «вулик».

Бізнес-житло з «гніздами» кондиціонерів: що пішло не так?

Незважаючи на те, що забудовник позиціонує цю будівлю як бізнес-клас, архітектурне рішення щодо розміщення кондиціонерів, м’яко кажучи, «кульгає на обидві ноги». Усі балкони загального користування на 25 поверхах монолітно-каркасного будинку рясніють зовнішніми блоками кондиціонерів.

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«На деяких новобудовах Києва заборонено встановлювати кондиціонери на зовнішніх стінах. Це можна робити лише у спеціально відведених місцях — корзинках, нішах, спеціальних шахтах», — пояснює Сергій Курганов, рієлтор-практик та гендиректор рієлторського об’єднання, у коментарі ТСН.ua.

Будинок із кондиціонерами у Києві / © із соцмереж

Він припускає, що забудовник, ймовірно, заборонив встановлення кондиціонерів на фасаді, аби не псувати архітектурний ансамбль будинку. Проте, як бачимо, мешканці знайшли «креативне» рішення — вони використали балкони загального користування.

«Гадаю, якби це питання було правильно організовано ще на етапі будівництва чи проєктування будинку, то розміщення кондиціонерів мало б більш естетичний вигляд», — додає Курганов.

Чому мешканці пішли на такий крок?

Питання встановлення кондиціонерів є вкрай важливим, адже вони рятують від літньої спеки, а також активно використовуються для обігріву в міжсезоння. «Було б дивним, якби люди відмовилися від кондиціонерів», — зазначає рієлтор.

Цікаво, що встановлення кондиціонерів на загальних балконах обійшлося мешканцям значно дорожче, оскільки від кожного пристрою до квартири потрібно прокладати довгі магістралі.

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Проте, таке розташування має і свої переваги для обслуговування:

• Простіше проводити профілактику та ремонт.

• Немає потреби ризикувати життям, висуваючись з вікна.

• Не потрібно наймати дорогих промислових альпіністів.

«Інша справа — естетика. Усі загальні балкони будинку хаотично завішені кондиціонерами різних розмірів та потужності, і з вулиці все це схоже на 'маленький Шанхай', а у період активної роботи від кондиціонерів чималий шум», — підкреслює експерт.

Як має бути насправді: світовий досвід

Сергій Курганов зазначає, що у багатьох країнах світу проблему розміщення кондиціонерів вирішують ще на етапі проєктування будинків та споруд.

«Для розміщення кондиціонерів забудовник передбачає спеціальну шахту в будинку, виключно для кондиціонерів, де їх можна розміщувати, і вони непомітні ззовні. Передбачено доступ для їх обслуговування, а головне — вони не псують зовнішній вигляд будинку. Особливо, якщо йдеться про висотні будинки в 34 поверхи та більше», — пояснює він.

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Приклад того, як забудовник подбав про місця для кондиціонерів. Фото надав Сергій Курганов / © із соцмереж

«Азійський хаос» у Києві: небезпеки неправильного розміщення

Те, що помітили біля метро «Мінська», більш характерно для азіатських країн, де люди часто економлять на встановленні кондиціонерів. Там їх також можуть розміщувати на загальних балконах, але обслуговуванням тоді займаються виключно промислові альпіністи.

«На жаль, у Києві та столичному регіоні достатньо багато будинків, де кондиціонери встановлюють хаотично, як у висотці біля метро „Мінська“», — констатує експерт.

Проте є і позитивні приклади, коли забудовники ще на стадії проєктування передбачають спеціально відведені місця у вигляді «французьких балкончиків». Там вже підведені всі комунікації, і в нішу можна встановити кондиціонер лише певного розміру, моделі та ваги.

Приховані ризики: чим небезпечне хаотичне встановлення?

Сергій Курганов наголошує на небезпеках неправильного монтажу, особливо на будинках з навісним фасадом. Для встановлення кондиціонера потрібно розбирати конструкцію — знімати плитку, вибирати утеплювач, закріплювати пристрій на стіні.

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«Але при цьому все це потрібно дуже ретельно повернути на місце. В іншому випадку таке втручання у конструкцію фасаду може спричинити затікання вологи, промерзання стіни взимку та негативні наслідки для обшивки від активного сонячного світла», — застерігає рієлтор.

Крім того, кондиціонер — це доволі важкий пристрій, і він своєю вагою буде тиснути на конструкцію фасаду та місце кріплення. «Ніхто не гарантує, що він буде надійно закріплений та не обвалиться», — підсумовує Сергій Курганов.