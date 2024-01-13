Лагідна мобілізація: доки ухилянти намагаються обдурити закон, ТЦК зробив гучну заяву (відео)

Про що попередили військові та на який екстрим готові правопорушники, щоб перетнути кордон – в ексклюзиві TSN.UA.

Ловлять на суші, воді та блокпостах. Прикордонники та представники ТЦК щоденно поповнюють ряди правопорушників та ухилянтів. Військкоми вчергове потрапляють у мобілізаційні скандали, а суспільство вимагає законності у їхніх діях. Гучні заяви від ТЦК вже ширяться мережею. Про що попередили військові та на який екстрим готові правопорушники, щоб перетнути кордон – дивіться в ексклюзиві Вікторії Панченко для TSN.UA.

Прикордонники працюють

Українські прикордонники затримали трьох "клієнтів" та їх переправника на кордоні. Провідник віз чоловіків у бік кордону на автомобілі, проте прикордонники їх перехопили. За дорогу до Молдови в обхід контрольних постів та пунктів пропуску "клієнти" мали заплатити по 3 тис. доларів з кожного. Причетних притягнуто до відповідальності. Триває пошук головного організатора схеми.

Екстремали на кордоні

Не тільки на авто, але й на човні намагаються втекти українські чоловіки від призову. Саме у такий екстремальний спосіб чоловік намагався перетнути кордон річкою Дністер. Екстремальний, бо на вулиці зима і на термометрі мінусова температура. Прикордонники засікли порушника за допомогою тепловізора. Чоловік намагався дістатися українського берега річки. Там на громадянина Молдови очікував "клієнт" – українець. Правоохоронці вирушили на зустріч порушнику та затримали його. За декілька годин прикордонники виявили та затримали й порушника з українським громадянством. Далі на горе-човнярів чекає суд.

Ловлять десятками

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Іноді у прикордонників бувають дуже вдалі дні. Ловлять ухилянтів та порушників державного кордону десятками. 17 осіб намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією та Угорщиною. Особи затримані, їм вручили протоколи про адмінправопорушення. Відзначилися прикордонні наряди відділів "Лужанка", "Косино" та "Вилок". Ними припинено 6 спроб обійти пункти пропуску, у результаті чого затримали 12 чоловіків на Закарпатті. Ще 5 осіб затримали поблизу кордону з Румунією прикордонні наряди відділів "Тячів", "Ділове" та "Яблунівка".

"Бізнес-схеми" для ухилянтів

Хитрують українці не тільки на колесах чи за допомогою човнів, але й на папері. Прикордонники з Нацполіцією викрили жителя Прикарпаття, який разом зі спільниками вивозив чоловіків до ЄС. Зловмисники укладали зі своїми "клієнтами" фіктивні договори про працевлаштування, вносили відомості про псевдоводіїв до системи "Шлях", а далі перевозили чоловіків через кордон. Фігуранту повідомили про підозру. Досудове розслідування триває. Черговий "бізнес-план" з вивозу чоловіків за кордон провалився.

Прикордонники виявляють підробні документи на будь-який випадок. Так, на Львівщині 9 чоловіків намагалися перетнути кордон, використовуючи фальшиві тимчасові посвідчення військовозобовʼязаного та довідки ВЛК, сумнівну медичну довідку та липові відмітки про взяття на постійний консульський облік у Литві. Пред’явникам сфальшованих документів загрожує кримінальна відповідальність. Тож подумайте не один раз, коли будете витрачати шалені кошти на підробку і незаконний перетин кордону. В подальшому такі протизаконні дії можуть коштувати вам набагато дорожче.

Допомагають прикордонникам поліцейські та співробітники СБУ. Днями правоохоронцями ліквідовано масштабний канал незаконного переправлення чоловіків за кордон. Пакет фальшивих документів під назвою "Білий квиток" пропонували чоловікам на інтернет-ресурсах організатори злочинної схеми. За "зняття" з військового обліку брали по 1000 доларів США. Готові документи надсилали поштою. Правоохоронці провели обшуки за 12 адресами в Житомирській області та у Києві. Встановлено, що торік послугами ділків скористалося близько 30 осіб. Кримінальна відповідальність загрожує не лише продавцям "білих квитків", а й їхнім клієнтам.

Тікають на війну

Однак, є і ті, хто тікає для того щоб воювати в Україні. У Польщі затримано підлітка з Чехії, який їхав воювати за Україну. 15-річний хлопець пішов із дому, але до школи не прийшов. Наступного дня його знайшла польська поліція у місті Перемишль.

"Школяр взяв паспорт удома. Йому залишалося лише перетнути польсько-український кордон, але чеха негайно привезли на територію Польщі", - повідомили у поліції.

Скандальні ТЦК

Працюють, у поті чола, і представники ТЦК. Знову відзначилися військкоми на Закарпатті. Місцеві пабліки опублікували відео конфлікту із ТЦК у селі Оноківці під Ужгородом. Місцеві жителі незадоволені тим, що працівники ТЦК встановили блокпост, на якому видають повістки. Жінки стали на захист чоловіків. У ході скандалу машину, яку зупинили на огляд, пропустили.

Гучна заява ТЦК

Як бачимо, у цивільних постійно виникає питання щодо законності рейдів ТЦК та встановлення блокпостів, де перевіряють документи і вручають повістки. Відповідь є.

Одеський обласний ТЦК та СП зробив гучну заяву: "На території на якій діє воєнний стан, військове командування може встановлювати особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів і перевірку документів в осіб. Під час воєнного стану будь-який ТЦК має право викликати особу для звірки її облікових даних, незалежно від місця її реєстрації та проживання".

Громадян закликають "не створювати штучний ажіотаж, не шукати шляхів ухилитися від виконання свого конституційного обов'язку", а прийти самостійно до ТЦК.

ТЦК у космосі?

І наостанок трохи гумору. Ми всі знаємо, що українці мегакреативні. Черговий мемчик щодо співробітників ТЦК та їх "лагідної мобілізації" підкорює не тільки тенета Інтернету але й виходить на міжгалактичний рівень.

Далі просто цитата, бо гріх рерайтити такі перли: "NASA подякували Хмельницькому ТЦК за перше встановлення контакту з інопланетними формами життя. Як стало відомо, 10 січня, двоє працівників хмельницького військомату, власноруч причепили до буса реактивний двигун та відправились на земну орбіту аби мобілізувати космонавтів з МКС. Однак, під час виходу з атмосфери, військові перебрали зі швидкістю та випадково вилетіли у відкритий космос, де в той момент перебували 6 інопланетних космольотів. Завдяки неабияким навичкам у комунікації з хмельницькими ухилянтами, працівникам ТЦК вдалось видати повістки декільком інопланетним створінням, а ще 3х силоміць затягнути у бус. Наразі герої вже повертаються на землю з ні***овим підсиленням для ЗСУ і а***нним підсиленням для всього людства".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Лагідна мобілізація: доки ухилянти намагаються “обдурити” закон, ТЦК зробив гучну заяву!".

Нагадаємо, у Закарпатській області працівники ТЦК та СП викрали водія – вони силою витягнули чоловіка з автомобіля на блокпосту і повезли його до Хустського ТЦК. Його дружина з дитиною залишились на трасі у селі Міжгір'я.

Пізніше стало відомо, що чоловіка жінки випустили, виписавши повістку за місцем проживання. Разом із сім'єю він поїхав до міста Дніпро з полігона на Рівненщині, куди його оперативно відправили закарпатські "військкоми".

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