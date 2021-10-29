Лагодив велосипеди, а в його гаражі знайшли дитяче порно: шокувальні подробиці зґвалтування пенсіонером дитини на Волині

Лагодив велосипеди, а в його гаражі знайшли дитяче порно: шокувальні подробиці зґвалтування пенсіонером дитини на Волині

Стали відомі шокувальні подробиці страшного злочину.

На Волині затримали 63-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 7-річної дівчинки. Приголомшливі подробиці дитина розповіла своєму батькові, а він уже – копам. Тепер чоловік, який, до того ж, родич потерпілої, - у СІЗО.

Про те, чи зізнався він у скоєному та що про нього розповідають у селищі - 29 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Про те, що трапилося, дитина розповіла татові лише за кілька місяців. Чоловіка зізнання доньки шокували. Його дружина померла рік тому, тож він сам виховує двох доньок. Каже, влітку, коли все сталося, був на заробітках. Діти лишалися з сестрою. Дізнавшись про злочин - чоловік одразу звернувся у поліцію.

"Я повірив своїй дитині. Я хотів її захистити", - говорить він.

Після обшуку чоловіка, на якого вказала дитина, затримали. У прокуратурі, поки триває слідство, коментують обережно.

"З'ясовано, що упродовж липня-серпня цього року 63-річний житель селища Благодатне кілька разів ґвалтував семирічну дівчинку", - говорить речниця прокуратури Наталія Мурахевич.

Тим часом ТСН, з власних джерел, стало відомо, що факт зґвалтувань підтвердив лікар. В гаражі підозрюваного, де за словами дівчинки, сталося насилля - знайшли речі, які підтверджували її розповідь. А ще чимало порно з дітьми. Сусіди ошелешені.

Кажуть, чоловік, якого підозрюють в страшному злочині, має 2 доньок і 4 онуків. Все життя пропрацював на заводі. Зараз на пенсії. Постійно щось майструє в себе в гаражі. Дівчинка, яку зґвалтували, часто приходила до родича зі своєю 10-річною сестрою ремонтувати велосипеди.

Дружина затриманого у те, що її чоловік міг зґвалтувати дитину - не вірить.

"Він для нас найкращий. Ми в це ніколи в житті не повіримо", - твердить вона, але бодай щось допитатися у чоловіка не може. Він нині у СІЗО.

Аби допомогти потерпілій дитині в соцслужбі створили комісію.

Підозрюваному суд обрав 2 місяці під вартою без права внесення застави. Якщо його вину доведуть – чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення. А ще його дані потраплять у реєстр педофілів, який вже працює у тестовому режимі.

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Новини України: на Волині затримали 63-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 7-річної дівчинки

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