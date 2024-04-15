"Лакшері-вумен" з Львівської митниці вляпалася у скандал: всі деталі гучної історії

Скандал спалахнув ще кілька днів тому, але досі не вщухає.

8 тисяч доларів за “модний лук” – цим похизувалася працівниця Львівської митниці, в декларації якої не помітили статків, щоб можна було купували лакшері-капелюхи та годинники. Скандал спалахнув ще кілька днів тому, але досі не вщухає. Що так обурило людей і що відомо про чоловіка заможної панянки, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua.

Скандальний “лук” держслужбовиці

“Язик мій – ворог мій”: якби це знала Юлія Дрига, яка й опинилася в епіцентрі скандалу, то, напевно, не хизувалася б своїм луком за кілька тисяч доларів, щоб потрапити до тіктоку відомого блогера.

І все б нічого, але, здавалося б, у пересічній львів'янці на ім’я Юлія підписники блогера Ніколаса Карми, який уже давно знімає відео під назвою “Скільки коштує ваш лук”, упізнали головну державну інспекторку відділу складського обліку Львівської митниці.

Відео було опубліковане на офіційній сторінці блогера в TikTok вранці 12 квітня, однак за кілька годин після публікації зникло. Втім, розпізнати на відео інспекторку митниці встиг журналіст Тарас Середич.

"капелюх від Руслана Багінського коштує 18 000 грн;

собачку звати Gucci, і в неї навіть повідок від Gucci за 200$;

сумка Louis Vuitton – 1 500$;

взуття Hermes – 800$;

годинник Cartier – 5 000$", – підрахував Тарас Середич.

Чому “причепилися” до цього відео

Отже, все разом коштує близько 8 тисяч доларів, утім, є нюанс. І не лише в тому, що пані Юлія – держслужбовиця, а в тому, що вона, певне, забула, що до її декларації, як чиновниці, може заглянути кожен українець. Що, власне, і зробили журналісти. Так-от, з’ясувалося, що “лук” Юлії за нинішнім курсом коштує фактично вдвічі більше, ніж вона заробила за 2023 рік, тобто якщо вірити декларації, дозволити собі купити такі речі вона не могла.

Статки Дриги

Якщо розібрати детальніше, то квартира у Львові трохи менш ніж 50 квадратних метрів придбана ще 2010 року за 378 тисяч гривень, і частка власності у цій квартирі Юлії Дриги – 50%. Крім зарплати на митниці, 2023 року Юлія Дрига отримала ще понад 41 тисячу гривень зарплати, теж, як написано в декларації, за основним місцем роботи, йдеться про ФОП. Чим саме займається ФОП – невідомо, втім, склавши ці суми, отримуємо однаково менше, ніж коштує образ дівчини.

До слова, у відео Дрига каже, що працює "трошки на себе, трохи на державу", не уточнюючи, що саме має на увазі. Але, мабуть, йдеться про це. І хоча в цьому ж відео Юлія заявила, що коханого не має, натякнувши, що “все сама”, втім, у декларації за 2023 рік зазначено, що у неї є чоловік Олексій Дрига.

Що відомо про чоловіка Юлії Дриги

Звісно, до квітня 2024 року її сімейний стан теоретично міг змінитися, хоча прізвище залишається. І от щодо чоловіка, то Юлія задекларувала, що він теж працює на Львівській митниці, однак зарплату не вказала.

Натомість з декларації вже самого Олексія Дриги можна дізнатися, що він працює інспектором-кінологом, а його зарплата за минулий рік становила 189 716 грн. А з заощаджень у нього – 7 000 доларів готівкою. Коли відео вийшло в люди, виявилося, що Юлія просила блогера прибрати його з соцмереж. Спершу він так і зробив, але згодом повернув. Блогер під псевдонімом Ніколас Карма зазначив, що коли знімав – не знав, хто ця дівчина і ким вона працює.

З митниці звільнилася чи звільнили

Коли відео розлетілося соцмережами, Дрига раптово написала заяву на звільнення, а керівник Львівської митниці Андрій Кузнік заявив, що це рішення відбулося за згодою сторін, втім, перевірки цій панянці вже не уникнути.

Люксові копії чи неякісна брехня

Згодом журналіст Тарас Середич опублікував інший допис, у якому поділився, що за годину після першого допису Юлію Дригу звільнили, про що вона сама ж йому й розповіла, але попросила журналіста про “послугу”.

"Блискавична реакція керівництва Державної митної служби на мою публікацію про дорогий “look” інспекторки Львівської митниці Юлії Дриги – дівчину звільнили з роботи через годину після мого допису. Про це вона особисто мені розповіла під час коментаря і в сльозах просила написати таке:

на митниці вона працює від серпня 2023 року, ще не встигла адаптуватися до роботи;

годинник Cartier – копія,

сумка Louis Vuitton – то стара колекція, але оригінал, яка була куплена давним-давно за гроші від бізнесу – інтернет-магазину.

Водночас на моє конкретне запитання: "Що з того всього, що ви назвали на відео, є оригіналом", дівчина відповіла – "нічого!" Трохи плутанина", – пише Тарас Середич.

Нові деталі

Але згодом журналіст опублікував ще один допис, де розповів, що, найімовірніше, у відео Юлія Дрига ще “дещо недоговорила”.

"Змушений розчарувати багатьох підписників та інфоц*ганів з інших телеграм-каналів щодо вартості годинника “Cartier”, який засвітила вже колишня інспекторка Львівської митниці Юлія Дрига. Він насправді коштує не 5 000 доларів, а цілих 8 000 англійських фунтів.

Окрім цього, пані Юлія носить колечко, яке дуже схоже на “Cartier” за 2 000 фунтів (на відео ледь помітно, але уважні підписники повідомили).

Також Юлія Дрига має ще один недешевий “look”, який можете оцінити: кепка знову ж “Руслан Багінський”, шарф і сумочка – “Gucci”, ремінь – “Celine”. Костюм собачки дуже схожий на фірму “Burberry”.

Можливо, все це дійсно якісні копії. Але експертизу ми навряд чи зможемо провести", – зазначає журналіст.

Юлія Дрига уникає коментарів

Сама Юлія від публічних коментарів утримується, зв’язатися з дівчиною намагалися і наші колеги зі “Сніданку з 1+1”, але Дрига від інтерв’ю відмовилася.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

"Лакшері-вумен" з Львівської митниці влетіла в новий скандал! Ніколас Карма розкрив правду!

Нагадаємо, інспекторка Львівської митниці Юлія Дрига розповіла про свій одяг у відео блогера Ніколаса Карми. За її словами, вартість усього образу перевищує 300 тисяч гривень, що майже вдвічі більше, ніж задекларований нею дохід за цілий рік.

Через цей скандал НАЗК здійснить перевірку.

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