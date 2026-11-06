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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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«Ламаємо все!»: у київському метро чоловік влаштував погром через рекламу (відео)

У Києві чоловік вирішив позбутися реклами на станції метро «Палац спорту», зриваючи банери та вигукуючи «Ламаємо все!».

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
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Погром реклами в метро Києва

Погром реклами в метро Києва / © соцмережі

У Києві на станції метро «Палац спорту» чоловік пошматував рекламні матеріали, розміщені на пероні. Відео інциденту поширилося в соцмережах, а поліція вже встановлює свідків та учасників події.

ТСН.ua отримав коментар поліції Київського метрополітену щодо інциденту.

На оприлюднених кадрах видно, як чоловік зриває рекламу, вигукуючи: «Ламаємо все! Ламаємо!». Після цього він б’є ногою по місцю, де вона висіла.

За його діями спостерігали кілька пасажирів метро. Дехто з присутніх знімав інцидент на камеру.

У соцмережах вчинок чоловіка назвали «люстрацією по-київськи», пов’язуючи його з невдоволенням великою кількістю реклами на станціях підземки.

У поліції Київського метрополітену повідомили ТСН.ua, що виявили інформацію про інцидент під час моніторингу соціальних мереж та зареєстрували подію.

«Звернень до поліції щодо цього випадку не було. Наразі встановлюємо свідків та учасників події», — зазначили правоохоронці.

Якщо чоловіка знайдуть, йому може загрожувати адміністративна відповідальність за дрібне хуліганство відповідно до статті 173 КУпАП. Покарання визначатиме суд.

Погром реклами в метро Києва / © соцмережі

Нагадаємо, раніше в Святошинському районі Києва нетверезий мешканець багатоповерхівки відкрив вогонь із балкона власної квартири. Чоловік здійснив щонайменше п’ять пострілів у двір будинку.

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