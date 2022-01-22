Ланцюги єдності, новий міст та найбільший прапор у повітрі: як Україна відзначала День соборності

Ланцюги єдності, новий міст та найбільший прапор у повітрі: як Україна відзначала День соборності

Цього дня 103 роки тому символічний акт злуки підписали Українська та Західноукраїнська Народні Республіки.

22 січня Україна відзначає День соборності. Цього дня 103 роки тому символічний акт злуки підписали Українська та Західноукраїнська Народні Республіки. Та єдність була нетривалою. А от 21-го січня 1990-го року пів мільйона людей своїми руками з'єднали Івано-Франківськ, Львів та Київ.

Як повідомляється в в сюжеті ТСН.19:30, марафон святкових заходів з самого ранку починала столиця. Одночасно з лівого та правого берегів Дніпра мостом Патона назустріч одна одній рухалися дві колони. Одна - з синім стягом, інша - з жовтим.

Вже на лівому березі завдяки дрону в повітря здійнявся величезний державний прапор. Він занесений у книгу рекордів України як найбільший стяг, піднятий в небо - на 18 метрів. Майорів у небі багатьох міст України від сходу до заходу, зокрема і над прифронтовою Авдіївкою. Завершилася столична акція спільним фото на згадку.

В Одесі понад пів тисячі курсантів місцевих ВИШів біля пам'ятника Дюку вишикували на площі велетенський напис “РАЗОМ”. Таким чином учасники флешмобу виклали відомий малюнок українського художника Микити Тітова. До акції приєдналися і перехожі.

Тут "півень на три країни піє" - так колись казали в селі Окопи. Саме тут на початку минулого століття пролягав кордон між Росією, Польщею та Румунією. Нині Окопи - на межі Тернопільщини, Хмельниччини та Чернівеччини. І сьогодні представники трьох областей зустрілися на мосту через Дністер та запалили велетенський трисвічник у вигляді тризуба - який вже увійшов у книгу рекордів України.

А у селі Настасів на тій же Тернопільщині виводили колядки. Фестиваль "Коляда єднає Україну" проводили саме у День Соборності. Декілька десятків хорів та оркестрів з різних міст та сіл виконали як стародавні пісні, так і сучасні патріотичні - каже ідейний натхненник фестивалю.

У Львові сьогодні - живий ланцюг. У центрі міста біля пам’ятника Тарасові Шевченку зібралося близько двох сотень людей. Вони згуртувалися пліч-о-пліч і виконали гімн України. До львів’ян доєдналися і вимушені переселенці з Білорусі.

Ланцюги єдності та новий міст: Україна святкує День соборності

А в Запоріжжі у День Собороності відкрили ще одну чергу місцевого довгобуду - мосту через Дніпро. Його почали будувати майже два десятиліття тому. Але активні роботи розпочалися позаторік. Цей міст з'єднав центр Запоріжя із островом Хортиця. І півтори тисячі містян створили на новій переправі синьо-жовий ланцюг єдності. Саме там проголосив промову з нагоди Дня злуки президент Зеленський.

А найпівденніший ланцюг єдності створили українські науковці в Антарктиді. Вишикувалися довкола станції "Акадмік Вернадський". А на сторіцні у Фейсбуці написали: "Так далеко від дому, як ніде. усвідомлюєш усю велич та розмаїття рідної України".

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