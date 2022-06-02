"Ласкаво просимо до пекла": Братчук розповів про "Гарпуни" та попередив екіпаж російського "Адмірала Макарова"

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук попередив екіпаж російського фрегата "Адмірала Макарова" про те, що вони скоро можуть приєднатись до моряків з "Москви".

Він зазначив, що ситуація у Чорному морі може змінитись після того, як Україна отримає обіцяні "Гарпуни".

Про це Сергій Братчук розповів у ефірі ТСН.

"Повторюю вимогу від одеситів до екіпажу фрегату "Адмірал Макаров": якщо ви хочете долучитись до екіпажу "Москви", то ласкаво просимо до пекла. Росія вивела свій Чорноморський флот до Чорного моря. І це проблема не лише українська, а й є проблемою для інших країн. І Туреччина має відповідні плани про те, щоб загроза там зникла. Міністр оборони Олексій Резніков уже заявив, що Україна отримує "Гарпуни". Їх встановлюють на кораблях, але у нас буде інша модифікація. Ми розуміємо для чого РФ використовує свій новітній корабель. Він є рушійною силою та кораблем-прикриттям для інших кораблів Чорноморського флоту, зокрема і для великих десантних кораблів", - пояснив речник Одеської ОВА.

Окупація Чорного моря: Братчук розповів про небезпеку від російського флоту і "Змієбаївку"

Сергій Братчук зазначив, що фрегат "Адмірал Макаров" загрожує ракетними ударами не лише Одеській області, а й іншим регіонам України. Речник Одеської ОВА розповів про ситуацію на острові Зміїний, який в Одесі уже прозвали "Змієбаївка".

"Поки подробиць не розголошуватиму, але на все свій час. На Зміїному росіяни облаштовують певний плацдарм, затягнули туди декілька одиниць реактивного озброєння, систем залпового вогню та ППО. Вони мріють про те, що реалізовуватимуть свої плани та контролюватимуть частину Чорного моря. Але наші військові добре володіють інформацією і я впевнений, що вони ухвалять певні рішення", - сказав Братчук.

Речник Одеської ОВА пояснив, що росіяни бояться "Гарпунів" та після повідомлення про те, що Україна отримає їх на озброєння, їхні кораблі навіть відступили до тимчасово окупованого Криму. Він додав, що Україна очікує на нове озброєння, яке допоможе змінити ситуацію. Сергій Братчук наголосив, що те, що росіяни намагаються підняти з моря свої катери, що може свідчити про те, що у них є проблеми з технікою. Також він зазначив, що у Чорному морі зберігається висока мінна небезпека.

Нагадаємо, росіяни активізували повітряну розвідку над Одесою і можуть атакувати з двох напрямків.

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