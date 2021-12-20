Латала цеглою діру в паркані: на Хмельниччині чоловік заплатить 5 тис. грн, бо через межу відлупцював сусідку

Латала цеглою діру в паркані: на Хмельниччині чоловік заплатить 5 тис. грн, бо через межу відлупцював сусідку

Підозрюваний своєї вини не визнав.

У с. Коханівка Полонського району Хмельницької області чоловік кулаком вдарив сусідку, бо вона цеглиною закладала діру в паркані. Через це суд оштрафував його на 850 грн та змусив заплатити потерпілій 5 тис. грн моральної компенсації.

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Про це йдеться у вироку Полонського районного суду Хмельницької області, повідомляє ТСН.ua.

Чоловік побив жінку через конфлікт за межу

За даними суду, пенсіонер 2 жовтня 2020 року під час суперечки за межу нагнув сітку та вдарив сусідку кулаком в обличчя.

"Підозрюваний спричинив потерпілій тілесні ушкодження у вигляді синця на спинці носа з переходом під ліве око, на шкіру лівої щоки та частково під праве око, які за своїм характером відносяться до категорії тілесних ушкоджень легкого ступеня тяжкості", - йдеться у судових матеріалах.

Підозрюваний своєї вини не визнав

Підозрюваний у суді своєї провини не визнав, заявивши, що потерпіла нібито кидала в нього цеглою, а віл лише відбив "атаку".

Потерпіла заявила, що вона латала діру в паркані, проте сусіду це не подобалось

Потерпіла розповіла, що вона закладала цеглою діру в паркані, щоб не лазили курчата, проте підозрюваний постійно її викидав, через що та звернулась до старости села. Коли староста прийшла до неї, щоб вирішити ситуацію, то сусід побив потерпілу.

Що розповіли свідки інциденту

На суді староста села розповіла, що потерпіла та підозрюваний тривалий час сваряться через межу. У день інциденту вона прийшла до жінки, щоб вирішити ситуацію. Проте запевняла, що бійки вона не бачила, але чула, як жінка крикнула від болю.

Син потерпілої, який був присутній під час побиття матері, підтвердив слова потерпілої. Дружина підозрюваного ж підтримала версію чоловіка.

Вирок суду

Суд не врахував свідчення старости села, оскільки вважав, що жінка таким чином хоче примирити сусідів. Суд врахував дані поліції та медичні висновки, відповідно до яких сусід побив жінку.

Суд визнав чоловіка винним за за ст.125 ч. 1 КК України. Його оштрафували на 850 грн. Також він повинен сплатити потерпілій 5 тис. грн моральної компенсації.

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