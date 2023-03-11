Латвійці вигадали спосіб, як безкоштовно постачати для українського фронту автівки: перші вже прямують

У Латвії вигадали оригінальний спосіб, що робити з конфіскованими машинами. Сів за кермо напідпитку - будь готовий, що твоя автівка вирушить на українську передову, йдеться в ТСН.

Рейніс Познакс - латвієць, якому уряд доручив доправляти конфісковані у нетверезих водіїв автівки до України. Серед таких, за іронією долі, власник був не лише порушник правил дорожнього руху, а й відвертий прихильник “русського міра” - до сонцезахисного козирка причепив триколор. «Насправді дуже страшно, коли я усвідомив, що така кількість машин їздить з нетверезими водіями. Схоже, що у нас насправді так багато камікадзе на дорогах”, - каже Рейніс.

Із початку повномасштабного вторгнення неурядова організація Рейніса викуповувала авта, щоб переправляти до України. Тоді їм вдалося передати понад тисячу транспортних засобів і усе завдяки пожертвам латвійців, які задонатили понад 2 мільйони євро на придбання, ремонт та логістику. На ініціативу Рейніса звернув увагу уряд.

“Державна податкова раніше брала арештовані автомобілі і виставляла на ринок аукціонів. Ми вирішили - навіщо це робити, якщо можна допомогти нашому справжньому національному герою Рейнісу Познаксу, який вже передав на передову в Україні 1000 автомобілів. Вони вибирають для доставки дуже хороші автомобілі. Звичайно усе в межах закону. Якщо буде більше машин, ми їх передамо українським друзям”, - каже міністр фінансів Латвій Арвілс Асераденс.

Торік у Латвії піймали понад 4 тисячі водіїв у стані алкогольного спяніння і лише за два останні місяці вилучили близько дві сотень автомобілів. «Насправді ніхто не очікував, що цих машин буде так багато. Так багато людей сидять за кермом у нетверезому стані. Вони просто не можуть продати їх стільки, скільки люди п’ють. Ось чому виникла ідея відправити їх до України”, - повідомив Рейніс.

Перші 8 конфіскованих у Латвії авт Рейніс уже переправив до України. Очікується, що їх передадуть армійським частинам Міноборони України, Вінницькій обласній клінічній лікарні та Територіальному медоб'єднанню Куп'янської ради.

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