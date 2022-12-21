Лауреатка “Нобеля” розповіла, що чекає на її золоту медаль і чому не проти розділити її з росіянами і білорусами

Першого в історії України "Нобеля" продадуть з аукціону. Ідеться про золоту медаль, яку разом із премією Миру вручили керівниці Центру громадянських свобод. Про це в інтерв'ю ТСН розповіла сама Олександра Матвійчук.

Вона наголосила - приз, який вона привезла до Києва, це офіційна репліка, тобто, копія медалі, а от виріб зі щирого золота наразі зберігають у норвезькій столиці - Осло, де і вручали премію.

ПРО ПРЕМІЮ "НА ТРЬОХ"

Коли з’явилися заголовки “Україна, Росія, Білорусь”, то одразу почало пахнути цим нафталіном про братні народи. Коли насправді всі знають, що немає ніяких братніх народів. Ми працювали з правозахисними організаціями “Меморіал” і “Весна” до початку війни в 14-му році і всі ці вісім років вони називали війну війною, анексію Криму незаконною, вони дуже нам допомагали у справах українських політв'язнів.

ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ПОБАЧИТИ ПУТІНА НА ЛАВІ ПІДСУДНИХ

Я не маю жодних сумнівів, що якщо Путін не повторить долю Гітлера, то рано чи пізно він опиниться перед міжнародним судом. Про це говорить історія, це буде важливий урок для диктаторів в інших частинах світу, які зараз також спостерігають.

Нова міжнародна інституція створена, яку просуває наша країна, і ми це підтримуємо, тому що Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції над такими воєнними злочинами. Спрощено говорячи, держави погодилися, що тільки якщо держава дає дозвіл, то тоді це злочин розслідується. Зрозуміло, що Росія, коли Україна звернулася до МКС, ще 8 років тому, Росія одразу відкликала підпис під Римським статутом, ясно що вона жодного дозволу давати не буде.

ПРО ДОЛЮ ДІТЕЙ, ВИВЕЗЕНИХ РОСІЯНАМИ НА ТЕРИТОРІЮ РФ

Це близько 13 тисяч, але ми не знаємо точних цифр, бо є три групи дітей, яких вивозять. Перша група - це діти, яких примусово депортували разом з їхніми батьками. Є шанс, що рано чи пізно батьки можуть покинути територію Росії і заберуть своїх дітей. Друга група - це дитячі інтернати евакуйовані і тут ситуація ще складніша. Третя група, це взагалі за будь-якими межами - це діти, батьків яких росіяни вбили, а дітей вивезли. Нам треба намагатися відстежити, куди перевезли дітей, яка їхня подальша доля для того, щоб рано чи пізно повернути їх додому.

ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Якщо говорити про голку Кощея, то це судова система. Мені здається що це те, над чим треба спершу працювати. Нам треба працювати над собою і розуміти, що права людини - це те, що нас захищає від сваволі більшості.

Я поясню на прикладі, щоб було простіше. Наприклад, коли питають, чи мають право на мирні зібрання люди, які умовно протестують проти підвищення цін на тарифи, то люди кажуть - так, звичайно. А коли питають, чи мають право на мирні зібрання люди, які борються за права ЛГБТ-спільноти, тут уже починається, що ні. Ми маємо з себе почати.

Зараз навіть під час війни ми не маємо розкоші топтатися на місці, ми маємо розбудовувати демократичні інституції, тому що Путін почав війну не в лютому 2022, а в лютому 14-го, коли в нас з’явився шанс на проведення цих демократичних перетворень, бо Путін боїться на НАТО, Путін боїться свободи.

Нагадаємо, що цього року премію Миру вручили правозахисникам з України, Росії та Білорусі. Це викликало дискусії серед українців.

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