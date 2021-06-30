Лавандове поле біля Чернівців: на Буковині з'явилася нова туристична локація

Власниця поля привезла з Франції привезла 13 тисяч кущів лаванди.

Фіолетове море зацвіло на Буковині: лавандове поле поблизу Чернівців вабить зараз туристів з усієї України. Аромат квітів чутно за сотні метрів від плантації.

Чи вабить локація туристів та як довго буде цвісти лаванда - розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 30 червня.

Також читайте Півономанія: як правильно вирощувати вдома та скільки коштує фотосесія з ароматними квітами

Ароматна плантація на околиці Чернівців займає 1,5 га. "Я побувала у Франції. Побачила цю красу і захопилася. Вирішила в нас на Буковині створити таку ароматерапію", - каже власниця поля Мирослава Мережко.

За її словами, сорт лаванди для місцевого клімату підбирала із французькими садівниками: з Франції привезла 13 тисяч кущів. Лавандове море лише почало буяти, але одразу ж перетворилось на туристичну локацію: тут закохані пари, родини, компанії. Щодня сюди приїжджають сотні людей з різних куточків України.

Новини України: лавандове поле поблизу Чернівців вабить зараз туристів з усієї країни

Гойдалка - найпопулярніша локація на лавандовому полі. Щоб зробити тут фотографію, треба простояти у чималій черзі. На кожній грядці лаванди також по кілька фотосесій. Жінки доповнюють свої образи солом’яними капелюшками та плетеними кошиками з букетиками. "У Чернівецькій області – це одне з небагатьох справжніх інста-місць. Тут виходять неймовірно гарні фотографії в правильний час доби", - каже фотограф Максим Козменко.

Лавандова плантація цвістиме ще три тижні. Після цього квіти зріжуть. Частину – висушать. Наступного року власниця поля хоче висадити тут ще й білу та рожеву лаванду.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання