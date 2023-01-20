Лавра звикає до молотки українською: вже вдруге очільник ПЦУ Епіфаній звершив літургію в Успенському соборі

Зараз перебування представників Московського патріархату у Лаврі перевіряється, комісія закінчить перевірку вже в лютому.

У Лаврі вдруге за останні два тижні молилися українською. Літургію на Свято Богоявлення, в народі його краще знають як Водохреще, очільник ПЦУ Епіфаній звершив в Успенському соборі, йдеться в ТСН.

Ольга із сином Семеном приїхали до собору спеціально з Рівненщини. “Ми булі і на Різдво тут, і зараз, і будемо надалі приїжджати, тому що я вважаю, що в таких святинях українських має звучати тільки українська молитва”, - переконана жінка.

“Ми вже вдруге звершуємо божественну літургію в цьому соборному храмі Печерської лаври. В часи великого горя та страждань, які принесла в наш спільний дім війна розв’язана проповідниками ідеології “руського міра”, - виголосив Епіфаній.

Київський митрополит згадує під час проповіді трагедії, що сталися у Дніпрі та Броварах, згадує кожного з загиблих поіменно.

Українська тут лунає вдруге за останні два тижні. Вперше за 338 років нею молилися на Різдво, тоді у верхній лаврі співали українські колядки, а за парканом, у нижній лаврі – проклинали. Владика Павло проклинав знімальну групу ТСН. Зараз перебування представників Московського патріархату у Лаврі перевіряється, комісія закінчить перевірку вже в лютому. Вже тоді держава в особі заповідника та Міністерства культури вирішить, чи варто лишати росіянами в оренду територію нижньої лаври.

Поки ж українське життя вирує - на верхній. Священики кажуть, вже планують наступне богослужіння: ПЦУ буде тут на всі великі свята. “Війна закінчиться нашою перемогою тому що на нашому боці правда, а де правда, там Бог, там завжди буває перемога”, - кажуть священники.

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