“Лавров би вже репетував”: Данілов нарешті розповів, чи були українці на борту збитого Іл-76

Чи були українські військовополонені на борту Іл-76, який розбився у Росії 24 січня? Офіційної відповіді чи то від Росії, чи від України досі не було. Втім, секретар РНБО Олексій Данілов знову поставив на вуха українське суспільство. В інтерв’ю українському виданню він зробив гучну заяву щодо авіакатастрофи.

Що саме сказав український високопосадовець та чому Росія досі не надала жодних доказів того, що українські військові були у цьому літаку, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Що сказав Данілов?

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що на борту російського військово-транспортного літака Іл-76, який впав 24 січня у Бєлгородській області РФ, не було українських військовополонених. Про це посадовець повідомив у інтерв'ю виданню “Бабель”. Водночас Україна не має достатньо інформації про те, чи живі полонені, яких мали обміняти того дня.

“Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати — ні. Кажу це на основі того досвіду, який у нас був після Тегерану, і на основі того, що відбувалося далі. Якщо б це дійсно сталося, то кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, загиблі, було б в значній кількості”, — зазначив секретар РНБО.

На його думку, росіяни обовʼязково б скористалися цією ситуацією та зафільмували її для телекартинки: “Такого там не було, у них була заготовлена вся ця історія. І тому давайте дочекаємося, треба просто почекати. Якщо б це відбувалося, то, повірте, Лавров би в ООН так репетував, і вони б усе це показували. Їм нема чого показати, бо якщо б це сталося насправді, то була б зовсім інша картинка”.

Що сталося з Іл-76

Нагадаємо, що 24 січня у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення військової техніки і десанту. Джерела в ЗСУ зазначили, що цей літак перевозив ракети для ЗРК С-300, які загарбники використовують для масованих обстрілів Харківщини та інших прикордонних регіонів України. Натомість в Міноборони РФ заявили, що в Іл-76 перебували українські військовополонені. За версією відомства, на борту Іл-76 були шість членів екіпажу, 65 українських військовослужбовців для обміну і три російських, які їх супроводжували. Екіпаж та всі пасажири літака загинули.

"Тепер про обмін мови йти не може"

Голова комітету з оборони Картаполов заявив рашаЗМІ, що після розйобу Іл-76 у БНР обмін полоненими між кацапами та Україною, мабуть, буде поставлено на паузу.

Йобані тварюки все спланували заздалегідь, нічого дивного. pic.twitter.com/oYXJuUZVx3 — Vitaliy Barabanenko (@Vitaliy70341751) January 24, 2024

Потім росіяни почали кричати, що був не один а цілих два літаки з полоненими. І вони такі “маладцы”, бо розвернули другий літак і врятували людей. Росія виходить хороша, а Україна — погана, бо збиває літаки і таким чином вбиває своїх же військових. Хворі думки хворих людей. Більше про версії російської сторони і годі казати.

Українські посадовці тривалий час ніяк не коментували катастрофу Іл-76 біля Бєлгорода. Однак невдовзі після інциденту в ЗМІ почали з'являтися заяви від “джерел в українській владі”, що Іл-76 це “робота ЗСУ”, й літак перевозив не полонених, а ракети для ЗРК С-300, якими регулярно обстрілюють Харків. Пізніше Генштаб ЗСУ оприлюднив свою заяву. З неї слідує, що українські військові вживають заходів для припинення регулярних російських ударів по Харківщині.

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США про Іл-76

Газета The New York Times із посиланням на американських чиновників написала, що російський літак Іл-76, що розбився під Бєлгородом, збили із ЗРК Patriot. Офіційні особи США загалом не критикували Україну за використання системи Patriot для ураження російських літаків. Там вважають, що це та інновація, яку Україні потрібно використовувати.

Брехня Росії

У ГУР України підтвердили, що обмін військовополоненими й справді мав відбутися 24 січня. Але ясно, що після падіння літака все зірвалося. Те, що Росія могла зробити це навмисне, сумнівів немає.

В свою чергу президент Володимир Зеленський зазначив, що “росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства” і він буде наполягати на міжнародному розслідуванні цієї ситуації.

А от Росія дуже боїться таких розслідувань і відмовляється надавати будь-яку інформацію про падіння Іл-76. Хоча, Україна неодноразово зверталася до рф щодо повернення тіл військовополонених, які нібито загинули на борту літака. Однак країна-агресор не реагує на ці запити. Бо жодних фото чи відео з тілами ми так і не побачили.

Горе в сім'ї Данілова

Про які домовленості з країною-терористом може взагалі йти мова? Росія славиться неодноразовою брехнею, перекручуванням фактів та недотриманням обіцянок. Навіть секретар РНБО Олексій Данілов у своєму інтерв’ю наголосив, що не розуміє, як можна про щось домовлятися з Росією після такої кількості жертв. Посадовець відверто розповів про те, що втратив на війні племінника, а його похресник отримав тяжке поранення на передовій: “Це ціна. Я не розумію, як про щось домовлятися з росіянами. У нас тисячі людей у країні, які втратили своїх близьких. Якщо ми не розв'яжемо це питання, то залишимо його своїм нащадкам, я цього не хочу”.

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