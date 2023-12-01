Лавров на засіданні ОБСЄ: чому його туди допустили та що говорили про війну в Україні

Після компромісу з Росією ОБСЄ подовжила своє існування. На міністерську зустріч вперше за два роки запросили очільника МЗС РФ Лаврова.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Як пояснюють присутність Лаврова на засіданні ОБСЄ

Прем'єр Північної Македонії вважає, що присутність представника країни-агресорки не підриває довіри до ОБСЄ.

"Це абсолютно ніяк не дипломатична перемога Росії. Це дипломатична перемога ОБСЄ. Функціонування ОБСЄ було поставлене під питання, але ця зустріч підтверджує, що ОБСЄ продовжує існувати", - каже Дімітар Ковачевський.

Лавров на засіданні ОБСЄ

Хоча російський десант з 80 дипломатів і допустили до участі в ОБСЄ вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії до України, існування організації досі під великим питанням.

"Віроломна гра російського уряду полягає в тому, щоб за допомогою жорстокої загарбницької війни, яку Росія веде проти України, руйнувати організації, що засновані на мирному співіснуванні та кооперації", - зазначає очільниця МЗС Німеччини Аналена Бербок.

Чому Лаврова допустили на засідання ОБСЄ

Пленарні засідання на рівні міністрів закордонних справ проходять в ОБСЄ раз на рік на території держави, яка головує в організації. Торік господинею саміту була Польща, тож про участь росіян не було й мови. Але до нинішнього засідання Кремль підготувався заздалегідь - разом з Білоруссю заблокував призначення нової країни-лідерки, якою мала бути Естонія. Адже усі рішення ОБСЄ ухвалює лише одностайно.

Тому Північну Македонію, яка вирішила все ж допустити Лаврова до засідання в обмін на те, що Росія не стане руйнувати ОБСЄ, підтримали в Євросоюзі.

"І Лавров мусить знову почути від усіх, чому Росію засуджують і ізолюють", - каже верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель.

Хто бойкотував засідання за участі Лаврова

Міністр закордонних справ України оголосив, що бойкотуватиме засідання. Про це Дмитро Кулеба сказав на полях переговорів з ЄС і НАТО у Брюсселі, звідки дипломатів мав везти до Скоп'є окремий чартер. До Кулеби спершу приєдналися країни Балтії та Польщі і заявили про це публічно. Без заяв від візиту до Північної Македонії відмовилися голови МЗС Британії, Канади, Італії, Бельгії.

Держсекретар Сполучених Штатів Блінкен прилетів, але лише на вечір, коли Ларова в Північній Македонії ще не було. А голова європейської дипломатії Боррель скасував поїздку в останній момент.

Як Росія просувала свою пропаганду

Утім це не завадило Росії та її небагаточисельним друзям в ОБСЄ просувати свою пропаганду. Так, очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що "постачання Україні зброї затягує війну".

Тридцять шість держав із п'ятдесяти семи, що входять в ОБСЄ, закликали Росію негайно вивести з України війська, роздратувавши Лаврова. Йому ж дали виступати 15 хвилин замість належних за регламентом трьох.

Після звичних штампів російської пропаганди, міністр закордонних справ Росії продовжує шантажувати ОБСЄ і заявляє: фінансувати організацію далі - недоцільно.

"ОБСЄ по суті перетворюють на додаток до НАТО і Євросоюзу. Організація, давайте говорити прямо, знаходиться на краю прірви", - заявив Лавров.

Лавров на засіданні ОБСЄ

І навіть небажання американського держсекретаря сидіти з ним за одним столом Лавров намагався перетворити на моральну перемогу Росії.

Принаймні якось врятувати обличчя ОБСЄ вдається. Росія погоджується розблокувати ключове голосування - всі 57 країн вирішили обрати Мальту наступною державою, що головуватиме в ОБСЄ і це дозволить організації працювати далі.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відмовився брати участь у міністерському засіданні ОБСЄ у Скоп'є через участь російського міністра Сергія Лаврова.

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