Лайка, кулаки, ТЦК: ексголова Вінницької ОВА Борзов знову вляпався в скандал — ексклюзивні подробиці

Сергій Борзов

Ексголова Вінницької ОВА Сергій Борзов раніше жартував про владу, а потім — різко нею став та вляпався у скандали.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Хапуга.ua».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОПА! БОРЗОВ — НАРВАНИЙ ЕКСГОЛОВА Вінницької області ПОБИВСЯ НА ДИТЯЧОМУ МАТЧІ — А ЩО Ж ДРУЖИНА?

Що відомо про Сергія Борзова

Сергій Борзов — депутат Вінницької міської ради, ексочільник Вінниччини, чоловік народної депутатки України і президент Національного олімпійського комітету Вінницької області, вляпався у черговий скандал із бійкою на дитячих змагання.

Державницька кар’єра Борзова злетіла зі швидкістю ракети. До 2011 він керував командою КВК «Вінницькі перці», потім командою КВК «Збірна України». У 2014 буквально зі сцени потрапив у крісло заступника керівника Державного управління справами президента Порошенка. Згодом він ДУС взагалі очолив, і «від президента» почав керувати вже всім величезним апаратом і майновими комплексами Держуправління справами. Тоді ж обзавівся дорогущою нерухомістю: йому видали квартиру в центрі Печерського району Києва за 10 мільйонів гривень на 190 квадратних метрів.

У 2020 році він очолив Вінницьку область. Президент Зеленський звільнить Борзова у 2024 році після іншого скандалу.

Що відомо про інцидент після дитячих змагань

Інцидент стався в селі Маянів, на цій закритій території проходив дитячий футбольний матч. За попередньою інформацією, син Сергія Борзова грав за одну із команд і, певно, доволі очевидно між батьками виник спортивний конфлікт, який вже після завершення швидко згас і всі розійшлися по своїх альтанках відпочивати.

Проте нічого не завершилося для Сергія Борзова, ексголови військової адміністрації. Замість того, щоб викликати поліцію або просто проігнорувати і своїм прикладом показати, як діяти в конфліктних ситуаціях, він натомість підходить і б’є свого опонента, після чого той падає на землю.

Журналісти намагалися розібратися в цій історії, але всі — від свідків до авторів ролика мовчать, наче на допиті. Потерпілий, виявляється, навіть не звернувся до поліції. Проте одна мама, чий син грав проти команди Борзова-молодшого, все ж таки наважилась пролити світло на ситуацію.

«Я в той момент слідкувала за грою, так як моя дитина грала проти команди, в якій тренується син Борзова. Я чітко чула, як під час гри він матом кричав до наших дітей та рефері, потім він пішов, а ми далі дивились гру. Під час нагородження також нецензурно кричав до організаторів турніру. Якщо говорити чесно, сумніваюся, що ви знайдете в Вінниці людину, яка скаже правду на камеру, думаю, ви розумієте, чому. Навіть організатори турніру сказали, що все було добре, про що ще говорити», — каже жінка.

Тобто голова обласного Національного олімпійського комітету на спортивному матчі фактично тероризував учасників, рефері й організаторів. При чому, за даними очевидців, частково робив це російською мовою. І саме коли йому хтось наважився зробити за це зауваження — в хід пішли кулаки.

Борзов не хотів коментувати ситуацію

Журналісти намагались поспілкуватись із Борзовим та об’їздили в Вінниці всі відомі адреси, і на одній з них їх чекав «джекпот»: TOYOTA RAV4, зареєстрована на Борзова, BMW 520i — його дружини нардепки Ірини Борзової, та ще одна BMW, ймовірно їхнього сина. Це підтверджує, що тут вони мешкають, що також повідомила і сусідка.

Проте з журналістами не захотіли говорити. На роботі його також не було.

«Складається таке враження, що на цій посаді Сергій Борзов просто відсиджується. Чекає, поки скандал стихне. І можливо в майбутньому зможе займати якісь високі керівні посади», — йдеться у матеріалі.

Як чиновник «вирішує питання»

Врешті, як він уміє «рішати питання» на цих керівних посадах вінничани добре знають ще з часів роботи Борзова в обласній військовий адміністрації. Варто лише пригадати ситуацію на заправці.

«А тепер уявіть ситуацію: пізній вечір, хлопці приїхали на заправну станцію, випити каву, поговорити. І тут з’являється Сергій Борзов, на той момент керівник ОВА. Він поводиться зухвало, підтверджуючи своє прізвище. За кілька хвилин перепалки робить один дзвінок і, як місцевий „цар“, наказує покарати винних, викликаючи військкомат», — йдеться у матеріалі.

Показово, що після випадку із ТЦК на заправці виправдовувати витівки тоді ще чиновника кинулася його дружина — Ірина Борзова, народна депутатка IX скликання від «Слуги народу», очільниця ГО «Розвиток. Розвиток», власниця мережі кафе «Смачний їжак» і, як свідчать реєстри, співвласниця готелю в окупованому Судаку.

Але коли мова заходить про витівки чоловіка — нардепка або «переводить стрілки» на штучний інтелект, або просто мовчить: інформаційний запит програми «Хапуга.ua» до неї досі без відповіді.

Врешті слухавку так і не взяли ані Сергій Борзов, ані його дружина народна депутатка. Окрім них самих, журналісти направили офіційні запити щодо бійки на футболі до Національного олімпійського комітету та міському голові Вінниці.

«На відповіді і законну реакцію чекаємо, адже такі скандали не мають просто так сходити місцевим „царям“ з рук», — йдеться у розслідуванні.

