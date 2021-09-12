Лазерний салют, авіашоу і сотні музикантів: як у Вінниці та Дніпрі відсвяткували День міста

Лазерний салют, авіашоу і сотні музикантів: як у Вінниці та Дніпрі відсвяткували День міста

У Дніпрі локації для привітання міста з 245-річчям складно було навіть підрахувати.

На воді - катери і вітрильники, у повітрі - літаки, а на вулицях - суцільні концертні майданчики. У Вінниці та Дніпрі в суботу, 11 вересня, відсвяткували День міста.

Про атмосферу і родзинки йшлося у випуску ТСН 19:30.

У Дніпрі локації для привітання міста з 245-річчям складно було навіть підрахувати. Для містян влаштували авіашоу над рікою, регату за участі понад 150 човнів, концерти і ще безліч святкових заходів.

Масові гуляння відбувалися у супроводі оркестрів з понад пів тисячею музикантів у складі. Не обійшлося й без відкриття пам'ятників. На старовинній будівлі з'явилася крихітна скульптура, присвячена цеглі.

А ближче до ночі над містом з'явилися квіти зі світла. Одразу п'ять труб металургійного заводу перетворили на гігантську лазерну арт-інсталяцію. Їх вкрили тисячами ліхтарів, що змінюють колір.

Вінниця ж, яка на понад чотири сотні років старша за Дніпро, у суботу відсвяткувала 658-річчя. Увечері на площі Василя Стуса відбувся концерт, хедлайнерами якого стали, зокрема, гурти Go_A і Бумбокс.

У середмісті ж впродовж дня відбувалися концерти, майстер-класи і виставки. Люди гуляли, плавали на катерах. З нагоди свята містяни вбралися у вишиванки.

"Окрім розваг у середмісті сьогодні шкварчало, диміло та пахло. На фестиваль вуличної їжі пересувні кухні з усієї України привезли свої найкращі страви із меню", - розповів кореспондент ТСН Валерій Кузнєцов.



Також однією з родзинок стало створення величезного плавучого герба міста, виготовленого з річкових лілей різних сортів. Композицію із кількох тисяч квітів створювали три години, потім на спеціальній платформі випустили у річку Південний Буг.



Детальніше про атмосферу і родзинки Дня міста у Вінниці та Дніпрі дивіться у відеоролику:

Новини України: Вінниця і Дніпро святкують Дні міста – що цікавого організували

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