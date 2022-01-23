Лебеді на Оболоні: орнітолог розповів, чому не можна готувати пернатих та підпускати до них дітей

Лебеді на Оболоні: орнітолог розповів, чому не можна готувати пернатих та підпускати до них дітей

На березі люди фотографують лебедів і себе з ними.

Красиві та дикі: чотири десятки лебедів з’явилися на річці на столичній Оболоні. Кияни намагаються підгодовувати птахів. Орнітологи та ветеринари - закликають у жодному разі не давати лебедям хліб. Що і коли можна приносити та чому краще не підпускати близько дітей до цих пернатих, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 22 січня.

Киянка Анна приїхала сюди з іншого берега Дніпра - заради лебедів. Дізналася про них із соцмереж. За птахами спостерігає за допомогою фотооб"єктива. На березі люди фотографують лебедів і себе з ними.

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Ні висівковий, ані навіть бездріжджовий - годувати лебедів хлібом - не можна в жодному разі, бо він набухає в шлунку й повільно вбиває пернатих - пояснює орнітолог Віталій Казанник. Науковець каже - до настання великих морозів птахів узагалі не варто годувати - вони й самі впораються. А якщо вже похолодає - згадайте, чим бабуся годувала курей на сільському подвір'ї. На березі для лебедів кияни накрили шведський стіл - тут і морква, і салат, і зварена спеціально для птахів каша.

А ще орнітолог застерігає - лебеді справляють враження милих та безневинних створінь, але насправді вони дикі та небезпечні. Загалом те, що підходять люди і годують фактично з рук – а особливо дітей наперед випускають, то краще цього не робити. Особливо небезпечно, коли лебідь може змахнути крилом і вдарити – це може призвести до перелому, або забиття чи вивиху кінцівки.

На столичній Оболоні лебеді з’являються щороку. Тут для них - теплі краї, прилітають птахи з Литви і Білорусі. А коли в сильні морози Дніпро замерзає - відлітають іще південніше. Тож кияни - користуються моментом.

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Лебеді на Оболоні: чим їх можна годувати і чому не варто підпускати до них дітей | Новини Києва