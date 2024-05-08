Ледь не загинула від авіабомби Росії, але прославляє Путіна: історія Маріанни Вишемирської з Маріуполя 

Окупанти використовують жительку Маріуполя задля власної пропаганди.
Російські пропагандисти спотворюють трагічну історію міста Маріуполь, щоби виправдати свої звірства. Яскравим прикладом впливу пропаганди є те, як породілля з маріупольського пологового будинку, яку ледь не вбила кремлівська авіабомба, тепер голосує за Путіна і стала обличчям російської пропаганди.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Штан.
Окупанти скинули авіабомбу на пологовий будинок у Маріуполі
За знищенням російською авіацією міста Маріуполь ледь не в прямому ефірі спостерігав увесь світ. Піком емоцій став пологовий будинок, куди влучила авіабомба.
Ці кадри з Маріанною Вишемирською облетять передовиці чи не всі іноземних ЗМІ. Росіяни називатимуть трагедію постановкою та фейком, акцентуючи увагу саме на постраждалій вагітній, мовляв вона б'юті- блогерка та акторка.
Але за кілька місяців після повної окупації Маріуполя - пропагандисти подивляться на молоду породіллю під зовсім іншим кутом. Маріанна Вишемирська стане російським медійним обличчям окупованого Маріуполя.
"Тому знову ж таки образ людини, яка асоціювалася із російськими звірствами під час війни, це для них дуже така виграшна історія, що вони кажуть, що дивіться, вона тепер знову ж таки все усвідомила і тепер от вона відкрила, скажімо так, певну істину", - каже політолог Петро Олещук.
Після окупації Маріуполя Вишемирська почала виправдовувати росіян
Вже за кілька тижнів після окупації Маріуполя - перше, що зроблять російські пропагандисти запишуть з нею інтерв'ю, в якому вона висловить сумніви, хто стріляв по пологовому будинку. Ці сумніви вони поширять на міжнародну аудиторію, запросивши до Маріанни в гості британську службу новин ВВС.
На початку публікації іноземні журналісти зауважать: це інтерв'ю Маріанна дає в окупованому росіянами Донецьку, під час розмови присутній проросійський блогер - він повсякчас застерігає, що запис - це психологічний тиск на жінку.
Як Вишемирська виправдовує звірства окупантів та катування українців
Утім, інтерв'ю досягне головної пропагандиської мети - посіє сумніви. Відтоді Маріанна дублюватиме свій телеграм ще й англійською мовою. Замість бюті-порад, розповідатиме про відродження Маріуполя. Подібні інтерв'ю з нею вийдуть навіть японською мовою.
Далі молода мама чомусь поїде в госпіталь Донецька брати інтерв'ю у полонених бійців "Азову". Пропагандистський проєкт Маріанна робила разом із Оленою Березовською, скандальною псевдожурналісткою із близького оточення Януковича. Але вийдуть тільки два інтерв'ю - головний меседж яких "росіяни буцімто добре ставляться до полонених".
І Маріана знову відправиться описувати життя в Маріуполі, яке з кожним дописом - усе кращим.
Крім усього, історія жінки мала хоч якось компенсувати в інформпросторі той факт, що окупантів не зустрічали в Маріуполі квітами, кажуть експерти.
Вишемирська прославляє кривавого диктатора Путіна, через якого її ледь не вбили
Останні заяви Маріанни Вишемирської цілком логічні для винайденого пропагандою персонажа - ось вона ставить підпис на підтримку кандидата в президенти Володимира Путіна, згодом вже йде голосувати, далі - вітає із перемогою.
Всю цю ідилію, коли жертва так вболіває за агресора, зіпсує лише отриманий українським кінорежисером Оскар за фільм “20 днів у Маріуполі” - там теж є кадри з пологового.
Читайте також: Як Кремль "відбілює" свої злочини у Маріуполі: що кажуть місцеві про війну і як до міста приваблюють росіян
Читайте також: