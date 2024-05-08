Ледь не загинула від авіабомби Росії, але прославляє Путіна: історія Маріанни Вишемирської з Маріуполя 

Російські пропагандисти спотворюють трагічну історію міста Маріуполь, щоби виправдати свої звірства. Яскравим прикладом впливу пропаганди є те, як породілля з маріупольського пологового будинку, яку ледь не вбила кремлівська авіабомба, тепер голосує за Путіна і стала обличчям російської пропаганди.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Штан.

Окупанти скинули авіабомбу на пологовий будинок у Маріуполі

За знищенням російською авіацією міста Маріуполь ледь не в прямому ефірі спостерігав увесь світ. Піком емоцій став пологовий будинок, куди влучила авіабомба.

Пологовий будинок, куди влучила російська авіабомба

Ці кадри з Маріанною Вишемирською облетять передовиці чи не всі іноземних ЗМІ. Росіяни називатимуть трагедію постановкою та фейком, акцентуючи увагу саме на постраждалій вагітній, мовляв вона б'юті- блогерка та акторка.

Але за кілька місяців після повної окупації Маріуполя - пропагандисти подивляться на молоду породіллю під зовсім іншим кутом. Маріанна Вишемирська стане російським медійним обличчям окупованого Маріуполя.

Вишемирська після окупації Маріуполя

"Тому знову ж таки образ людини, яка асоціювалася із російськими звірствами під час війни, це для них дуже така виграшна історія, що вони кажуть, що дивіться, вона тепер знову ж таки все усвідомила і тепер от вона відкрила, скажімо так, певну істину", - каже політолог Петро Олещук.

Петро Олещук

Після окупації Маріуполя Вишемирська почала виправдовувати росіян

Вже за кілька тижнів після окупації Маріуполя - перше, що зроблять російські пропагандисти запишуть з нею інтерв'ю, в якому вона висловить сумніви, хто стріляв по пологовому будинку. Ці сумніви вони поширять на міжнародну аудиторію, запросивши до Маріанни в гості британську службу новин ВВС.

На початку публікації іноземні журналісти зауважать: це інтерв'ю Маріанна дає в окупованому росіянами Донецьку, під час розмови присутній проросійський блогер - він повсякчас застерігає, що запис - це психологічний тиск на жінку.

Вишемирська розповідає про "відбудову Маріуполя"

Як Вишемирська виправдовує звірства окупантів та катування українців

Утім, інтерв'ю досягне головної пропагандиської мети - посіє сумніви. Відтоді Маріанна дублюватиме свій телеграм ще й англійською мовою. Замість бюті-порад, розповідатиме про відродження Маріуполя. Подібні інтерв'ю з нею вийдуть навіть японською мовою.

Далі молода мама чомусь поїде в госпіталь Донецька брати інтерв'ю у полонених бійців "Азову". Пропагандистський проєкт Маріанна робила разом із Оленою Березовською, скандальною псевдожурналісткою із близького оточення Януковича. Але вийдуть тільки два інтерв'ю - головний меседж яких "росіяни буцімто добре ставляться до полонених".

І Маріана знову відправиться описувати життя в Маріуполі, яке з кожним дописом - усе кращим.

Крім усього, історія жінки мала хоч якось компенсувати в інформпросторі той факт, що окупантів не зустрічали в Маріуполі квітами, кажуть експерти.

Обстріл Маріуполя на початку 2022 року

Вишемирська прославляє кривавого диктатора Путіна, через якого її ледь не вбили

Останні заяви Маріанни Вишемирської цілком логічні для винайденого пропагандою персонажа - ось вона ставить підпис на підтримку кандидата в президенти Володимира Путіна, згодом вже йде голосувати, далі - вітає із перемогою.

Всю цю ідилію, коли жертва так вболіває за агресора, зіпсує лише отриманий українським кінорежисером Оскар за фільм “20 днів у Маріуполі” - там теж є кадри з пологового.

Вишемирська прославляє Путіна

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