Легалізація криптовалюти: в Україні мають намір вивести з тіні мільярди гривень

Біткоїни приноситимуть не тільки прибуток власникам, але й податки в державний бюджет.

У Верховній Раді взялися легалізувати віртуальні гроші – криптовалюту. Те, що раніше працювало напівлегально, тепер приноситиме не лише прибуток власникам, але й податки в держбюджет.

Про це йдеться 9 вересня в сюжеті ТСН.19:30.

Програміст Володимир розповідає, що частину заробітку вкладає в криптовалюту. Залежно від курсу - докуповує або продає. "Це не є щось матеріальне. Це, насправді - просто частки коду, шифр, який можна передавати в мережі", - пояснює він.

Біткоїн - найвідоміша криптовалюта у світі. За кордоном нею вже можна розраховуються за каву. Торік у Києві за криптовалюту навіть продали квартиру. Однак, що це таке - у більшості країн законом досі не визначено. Україна — четверта держава в світі, яка надала їй правового статусу.

Закон України “Про віртуальні активи”, який ВР прийняла напередодні, - це чималий стос паперів. У документі багато важких економічних термінів і складних понять. Якщо простою мовою: Україна загалом визначає що таке віртуальний актив, що є криптовалютою, хто є продавцем, покупцем або посередником. І визначає, як це все оподатковувати.

У Верховній раді підрахували, що електронних активів в Україні купують і продають на понад мільярд гривень. Багато хто тримає біткоїни як заощадження. Цьогоріч лише народні обранці задекларували біткоїнів на суму понад 75 мільярдів гривень.

Найбільше електронних статків - у депутата Дніпровської міськради В’ячеслава Мішалова, який має за нинішнім курсом криптовалюти на понад 1 мільярд доларів. Далі в списку - працівник МЗС Петро Ленський, у якого 200 тисяч доларів. За ним - заступник голови Одеської облради, у нього 150 тисяч доларів у біткоїнах.

Дотепер - ці гроші перебували в “сірій” зоні, без жодних податків і перевірок походження.

“Ми створюємо правове поле для легалізаціїї цих доходів. Людина може офіційно їх зареєструвати, сплачувати податки. Якщо особа займає певні посади, то потрібно буде підтвердити походження своїх активів", - пояснює депутат від "Слуги народу" Леся Забуранна.

У Міністерстві цифрової трансформації кажуть, що закон буде на руку великим інвесторам — компаніям, які вже давно працюють з електронними валютами, але робити це в Україні дотепер не ризикували.

"Це приваблює інвесторів – з усього світу. Нещодавно США це прийняли, Сінгапур, Дубаї, Сальвадор. Ми плануємо, щоб у нас була одна з найкращих податкових ставок в світі - 5 відсотків і без взагалі без ПДВ", - поділився планами міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У Нацбанку стверджують, що на гривню це нововведення ніяк не вплине. Гроші криптовалюта поки що не замінить, а лише отримає юридичний статус. А власники гаманців із такими коштами - матимуть ті ж права, що і звичайні інвестори.

Запрацює закон не раніше, ніж за пів року. Нині - нардепи готують правки в податкове законодавство.

Для дрібних криптоінвесторів, як от програміст Володимир, це повністю змінює гру. “Усі від цього виграють. як і ми, дрібні власники, так і великі компанії. Легалізація вирішить проблему того, як вивести ці кошти, як їх потратити, і відкриє нові можливості”, - стверджує він.

Новини України: у Верховній Раді взялися легалізувати криптовалюту

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