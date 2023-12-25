Легалізація медичного канабісу: чому закон блокують та що кажуть хворі, які потребують лікування

Мати хворої дівчинки розповіла, що у сусідній Польщі медичний канабіс давно дозволений.

Закон про медичний канабіс, який кілька днів тому отримав достатню кількість голосів нині не доступний для підписання. Справа в тому, що активні його противники з фракції "Батьківщина", зареєстрували постанову, яка передбачає скасування попереднього рішення.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

Чому партія Юлії Тимошенко заблокувала закон про медичний канабіс

Після півтора року дискусій, правок Верховна Рада все ж ухвалила закон про медичний канабіс. Проти була тільки партія "Батьківщина", яка призупинила дію нового закону. Депутати від цієї партії зареєстрували постанові, яка передбачає скасування результатів голосування.

"Не в лікуванні справа, а справа в тому, що за великі, я переконана, хабарі в Україну запускаються трильйонні бізнеси, наркобізнеси з наркомафіями", - заявила Тимошенко.

Юлія Тимошенко

Голосувати за постанову від "Батьківщини" депутатам доведеться на наступній сесії, але її схвалення малоймовірне, тож найпевніше, підписання закону про медичний канабіс просто затягується.

Головні побоювання соратників Тимошенко - неконтрольоване вирощування та збут марихуани в Україні. Розмови про це активно точаться років із 7.

Проблемою було, що той законопроект не змінював статус канабісу, як "важкого наркотику". Через це лікарів, які виписували б рецепт - могли притягувати до відповідальності. А ще, законопроект не мав чітких критерій, як мала б виглядати ділянка або приміщення де вирощуватимуть медичний канабіс. На сьогодні ж, ці питання вирішені.

Як вирощуватимуть медичний канабіс

"Є сфери, які взагалі не були врегульовані, або були врегульовані доволі погано, не комплексно. Тепер прописано деякі норми, які потребували і аграрії, стосовно підтримки вітчизняного виробника, особливості локального виробництва", - каже головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

У законі передбачені такі вимоги та правила:

Приміщення, де все вирощуватимуть, матимуть цілодобовий відеонагляд та доступ поліції, і кодування кожного куща.

Рослини коноплі застосовуватимуть для створення ліків, проведення наукових експериментів, а також як знеболювальне чи терапевтичний засіб.

Лікар матиме право виписувати рецепт на медичний канабіс, і лише в електронному форматі.

Медичний канабіс легалізований у півсотні країнах світу, зокрема і Європі та США. Найпоширеніші хвороби при яких він значно полегшує життя пацієнтам це - онкозахворювання, епілепсія, хвороба Паркінсона та Альцгеймера, ПТСР, страждання після ампутацій та фантомних болей.

Мати хворої 6-річної Софійки чекали на легалізацію медичного канабісу

Вікторія Мостовенко - мати шестирічної Софійки, у якої від народження тяжка форма епілепсії, і з часом на неї перестали діяти всі протисудомні препарати. Тоді родина наважилася спробувати олії конопель. І це зупиняло напади! Дівчинка стала ліпше почуватися, поступово покращилися результати її аналізів. Тому родина продовжила пошуки медичного канабісу за кордоном, але з початком повномасштабного вторгнення робити це стало майже неможливо тому родина виїхала за кордон.

Вікторія Мостовенко і Софійка

"Коли ми виїхали до Польщі, тут взагалі немає проблеми, медичний канабіс легалізований", - каже Вікторія.

І новина, що зовсім скоро, їм не доведеться ховатися, робити надзусилля аби придбати ці препарати, стала для них просто святом. Вони чекали цього 4 роки. Тепер планують повертатися додому.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Медичний канабіс: одні чекають на рятівну допомогу, а інші заблокували закон

Нагадаємо, 21 грудня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу.

Раніше парламентарі повідомляли, що після закінчення війни в Україні близько 4 мл людей потребуватимуть ліків на основі медичного канабісу.

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