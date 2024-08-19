Легендарний Ален Делон: як всесвітньовідомий актор підтримував Україну аж до своєї смерті

На 88 році життя помер всесвітньо відомий французький актор і друг України Ален Делон. Його називали найгарнішим чоловіком світу. Він знявся у десятках фільмів, але останні роки життя зробив непублічними. І порушив самітництво з початком війни у нашій державі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Ален Делон від 2022 року підтримував Україну

2022 року Ален Делон перервав своє непублічне життя та зачитав "Заповіт" Шевченка, щоб підтримати Україну через війну Росії. На той момент славетний французький актор вже тримався подалі від камер, але через війну в Україні - зробив виняток. Надто вже, казав, його засмутили і зворушили події у нашій державі.

Ален Делон

"Якби я був на 50 років молодшим, я вступив би в армію України", - сказав він.

Ален Делон підтримував Україну

Актор публічно засудив війну Росії проти України. У колишньому будинку Делона в Парижі працює український культурний центр імені Василя Сліпака. За підтримку України Алена Делона нагородили орденом за заслуги - це був безпрецедентний жест щодо іноземця.

Що відомо про життя Делона

Його називали найкрасивішим чоловіком світового кінематографу і вважали бунтівником. Дитиною Ален Делон щонайменше раз тікав з дому, змінював школу за школою. А під час служби у морській піхоті Франції потрапляв у халепи та на гауптвахту.

У середині 1950-х він опинився у Парижі, працював вантажником, портьє, офіціантом. Потоваришував з представниками паризької богеми, які привели його на Каннський фестиваль. Так він почав свою кар'єру і без професійної освіти здобув світову популярність. І навіть попри провальні ролі у голлівудських стрічка, в Європі довгий час залишався однією з найбільших кінозірок.

Успіх, надзвичайна зовнішність та численні романи - особисте життя актора раз за разом опинялося на перших шпальтах французьких газет. Від різних жінок він мав трьох дітей, двох синів та доньку. А ще Делон уславився як любитель тварин - він обожнював собак, і мав десятки кудлатих улюбленців.

Слава серцеїда супроводжувала Делона протягом всього життя. Ці кадри з архіву ТСН - візиту французької зірки до України у 2011-му. Делону 75 років. Усі в захваті він нього, а він від цього теж у захваті.

Ален Делон в Україні. 2011 рік

Хвороба Алена Делона та скандали

На великих екранах Ален Делон востаннє з'явився у 2019-му. Отримав почесну нагороду Каннського кінофестивалю і фактично попрощався з кар'єрою. Вів усамітнене життя у своєму маєтку і все одно потрапляв на перші шпальти таблоїдів. Найгарніший актор світу - переніс два інсульти. І стан його здоров'я став причиною обговорень.

Син Делона Ентоні розповів таблоїдам, що батько просив його виконати процедуру евтаназії. Та що зрештою зробити це зголосилася донька Делона. Сам актор погрожував сину судовим позовом через розголошення подробиць про його здоров'я. Діти зірки публічно сварилися, хто краще доглядатиме за батьком. І звинувачували жінку, з якою Делон мав стосунки, у жорстокому поводженні.

Де поховають актора

Де поховають улюбленця мільйонів, і коли відбудеться прощання з Аленом Делоном - наразі невідомо. Французькі ЗМІ пишуть, що раніше актор висловив прохання бути похованим на території свого швейцарського маєтку. Там - знаходяться півсотні могил його собак. Саме поряд з вірними друзями, любов до яких, вважав Делон, виходить за рамки життя, великий актор і хотів залишитися.