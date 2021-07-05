Легендарній моделі купальника бікіні 75 років: як вони змінювалися і які купувати зараз

Легендарній моделі купальника бікіні 75 років: як вони змінювалися і які купувати зараз

Передусім купальники радять обирати під стан душі і настрій.

На високій посадці чи з оголеними стегнами, у вигляді топу чи трикутників на зав'язках. Варіацій бікіні за увесь час їхнього існування з'явилося стільки, що всіх просто не злічити. Сьогодні легендарній моделі купальника 75 років. Коли бікіні тільки з'явилися, це стало своєрідною революцією не лише у світі моди.

Про те, як вони змінювалися з кожним десятиліттям і які моделі купувати зараз - 5 липня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Що для одних про комфорт. Те для інших - занадто. На столичному пляжі думки щодо бікіні різняться. Хтось цю назву уперше чує. Та попри всі за та проти - бікіні вже 75 років - одна з найпопулярніших моделей купальника. Перша його поява на публіці 5 липня 1946-го року змінила хід моди.

До того купальники радше нагадували шорти й топ, аніж те, у чому можна було засмагнути. Свій винахід француз Луї Руар не просто так назвав бікіні. Незадовго до появи цієї моделі на кораловому острові Бікіні проводили атомні випробування. Створений ним купальник Руар вважав не менш вибухонебепезчним.

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До бікіні довго звикали. Але зрештою почали ще удосконалювати. Стримані 50-ті в стилі пін-ап. Максимально відкриті 60-ті - де ліфи переважно без бретельок. Розкуті 70-ті з чашечками-трикутниками. Оголені стегна у 80-их. 90-ті в стилі рятівників Малібу. Ну а нульові принесли стрази та яскраві відтінки.

"Завжди законодавцями моди були якісь яскраві фільми або серіали. І зараз точно такий тренд залишається. І коли виходить якийсь культовий фільм, всі повторювали наряди головних героїнь", - пояснює стилістка Ксенія Господінова.

Так, приміром з'явилося чоловіче бікіні - Бората.

Який із варіантів обрати зараз? Ліф бандо? А може, низ із завищеною талією? А колір - яскравий - чи класичний чорний? Однозначного вибору - тут немає.

"У тренді як закриті елементи купальників, так і відкриті. Ми бігаємо між крайнощами: між тим, що мега таке скромне, закрите і так далі, прикриває і бюст і груди - до відкритих вирізів на стегнах, сідницях, стрінгів і так далі", - розповідає власниця бренду купальників Дарія Авраменко.

Новини світу: купальник "бікіні" існує вже 75 років – як він змінювався

Головне - визначитися з метою. Якщо для засмаги: для ліфів - це ліф-бандо, який просто смужкою виглядає.

Щоб виділитися - мінімалістичні бікіні в однотонному кольорі, із великою кількістю бретелей та зав'язок. Вони перекреслюються навхрест і на живіт, і під грудьми, і на стегнах.

Вразити - це один із найсексуальніших купальників, тому що тіло виглядає практично голим.

Але все ж - кажуть в один голос і дизайнери, і стилісти - у пляжному дрес-коді ми переважно тяжіємо до комфорту. А він у кожного свій. Передусім купальники радять обирати під стан душі і настрій.

А про інші види купальників та їхні назви - у нашому матеріалі.

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