Легковик розірвало, а бензовоз злетів з дороги: на Закарпатті у страшній ДТП загинув водій

Аварія трапилася у селі Кам’янське.
На Закарпатті сталася смертельна аварія. Там легковик не розминувся з бензовозом.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 8 листопада.
Аварія трапилася у селі Кам’янське. 48-річний водій легковика пішов на обгін перед поворотом і вилетів на зустрічну смугу, а там вже врізався у бензовоз.
Удар був такої сили, що легковик розірвало, а його водій загинув миттєво.
Заповнена вщерть пальним вантажівка злетіла з дороги, знесла паркан і лише дивом не вибухнула. Її водія з місця ДТП довелося шпиталізувати з травмою голови.
Нагадаємо, на Сумщині п'яний водій перекинувся на вантажівці, внаслідок ДТП загинув 18-річний юнак, ще двоє підлітків травмовані.
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