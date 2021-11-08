Легковик розірвало, а бензовоз злетів з дороги: на Закарпатті у страшній ДТП загинув водій

Легковик розірвало, а бензовоз злетів з дороги: на Закарпатті у страшній ДТП загинув водій

Аварія трапилася у селі Кам’янське.

На Закарпатті сталася смертельна аварія. Там легковик не розминувся з бензовозом.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 8 листопада.

Аварія трапилася у селі Кам’янське. 48-річний водій легковика пішов на обгін перед поворотом і вилетів на зустрічну смугу, а там вже врізався у бензовоз.

Удар був такої сили, що легковик розірвало, а його водій загинув миттєво.

Заповнена вщерть пальним вантажівка злетіла з дороги, знесла паркан і лише дивом не вибухнула. Її водія з місця ДТП довелося шпиталізувати з травмою голови.

Новини України: у селі Кам'янське легковик не розминувся з бензовозом

Нагадаємо, на Сумщині п'яний водій перекинувся на вантажівці, внаслідок ДТП загинув 18-річний юнак, ще двоє підлітків травмовані.

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