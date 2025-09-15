Легендарному українському хіту 55 років: історія створення і трагічна доля автора пісні

Володимир Івасюк / © УНІАН

Легендарній «Червоній руті» — 55 років. Найупізнаваніша українська пісня, яку називають неформальним гімном, вперше зазвучала в Чернівцях у вересні 1970 року. Автор — студент-медик Володимир Івасюк — писав та удосконалював її майже 3 роки, поки наважився представити публіці.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Пасс.

«Червону руту» впізнають з перших акордів. Її співають на весіллях і на фронті, коли хочеться танцювати і коли від болю розривається серце. «Червона рута» — одна з перших пісень Володимира Івасюка, буковинського студента- медика.

У квартирі в середмісті Чернівців, де жив Володимир Івасюк, нині музей. Про містичну квітку, що дарує кохання — червону руту — Івасюк дізнався зі збірки коломийок, яка належала його батькові.

Майже три роки Івасюк писав і переписував свою «Червону руту».

«Він спочатку задумав і як баладу, а потім воно йому щось не подобалося. Коли не вдавалося, то він переробляв, допрацьовував, дуже вимогливий був до себе», — каже в.о. директора Чернівецького обласного меморіального музею Володимира Івасюка Наталія Мороз.

Згодом він наважився показати вже готову пісню Василеві Стріховичу — звукорежисерові програми «Камертон доброго настрою». Фонограму записували вночі — вдалося лише з 12 дубля.

На Театральній площі в Чернівцях 13 вересня 1970 року у прямому ефірі телебачення пісню «Червона Рута» заспівали вперше — сам Володимир Івасюк разом зі студенткою місцевого музучилища Оленою Кузнєцовою.

«Я пам’ятаю атмосферу, батьки дуже хвилювалися, що це буде прямий ефір на телебаченні, їхній син співатиме свою пісню», — каже Оксана Івасюк, сестра Володимира Івасюка.

Пані Оксані — наймолодшій сестрі Івасюка — тоді було лише 10 років.

«Коли писалася „Червона рута“, ми жили в такому італійському будинку, який мав такий італійський дворик. І, звісно, звуки мелодії линули в цей невеликий такий дворик. Підхоплювали „Червону руту“ мешканці будинку. Вони підспівували або інша сусідка казала своєму синові, ти там не дуже голосно грайся, кричи, бо Володя пише музику», — каже Оксана Івасюк.

На ранок після прямого ефіру Володимир Івасюк прокинувся знаменитим. Уже наступного року за мотивами «Червоної рути» знімуть перший український мюзикл. А за кілька місяців вона стала відомою на весь Союз — звучить на радянській «Пісні року».

Пісня пережила свого автора. Через 9 років після її прем’єри Володимира Івасюка знайшли повішеним у лісі під Львовом. А через кілька десятиліть відновлене слідство повністю спростувало версію про самогубство. У Львівській прокуратурі тоді заявляли — до вбивства причетні радянські спецслужби, які нищили все українське, але винних у смерті досі офіційно не назвали. За коротких 30 років Івасюк написав понад 100 популярних пісень, а скільки ще міг би.

