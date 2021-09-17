"Лекцію не треба читати": як ведуча в прямому ефірі вгамувала суперечку Милованова та Кучеренка

Милованов назвав Кучеренка "популістом по жизні", а Кучеренко Милованова "професором по жизні".

Народний депутат ВО "Батьківщина" Олексій Кучеренко та радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов у прямому ефірі посперечались через тарифи на газ для населення. Їх вгамувала ведуча Наталія Мосейчук.

Інцидент стався 16 вересня під час ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Тимофій Милованов: "Я професора чи вчителя на хвилину проімітую. Ми вчимо, що коли студент не розуміє в аудиторії, про що говорить спікер, то це, ймовірно, всі інші теж не розуміють.

Олексій Курченко: "Ви тут точно не розумієте. Том розуміють. Там люди, які платіжки бачать, - вони точно розуміють. Це оці професори не розуміють".

Тимофій Милованов: "Не кричіть. Не ображайтесь".

Олексій Кучеренко: "Навчай у себе в школі. Що ти мене навчаєш? Я з людьми спілкуюсь в сотні разів більше. Лекцію не треба читати! Хай читає у себе в школі за бюджетні кошти".

Тимофій Милованов: "Нам потрібно не забувати, що насправді питання на макроекономічному рівні не таке велике - що це більше геополітичне, стратегічне і безпекове питання, ніж економічне. І розмова про тариф - чи зможемо ми компенсувати, чи ні - фактично не стоїть. Але стоїть питання про енергетичну безпеку, що треба зробити з "Північним потоком-2". Просто фокус треба забрати у політиків. Ви мене професором називаєте - кажете, я "професор по жизні". Я вас називаю "популістом по жизні". У нас кожен раз така перепалка. Ви завжди повертаєтесь - "бідні люди, їм піднімуть тарифи". Не відбувається такого! Це вже третій ефір, коли ви кажете, що буде зрада, а потім виявляється, що ні.

Олексій Кучеренко: "Абсолютно не правильно! Я почав з того, щоб це компенсувати".

Тимофій Милованов: "Я вас прошу, не перетворюйте це на популізм. Є макроекономічна проблема, є безпекова проблема, є стратегічна проблема. Але проблеми тарифів для людей сьогодні немає!"

Олексій Кучеренко: "Займайтеся своїми справами! Люди самі скажуть, є у них проблеми чи немає".

Право на владу

Наталія Мосейчук: "Я вас зараз всіх помирю. Є така людина - Путін. Наприклад, ми почули, що він хоче подовжити нам транзит, певною часткою запускати по нашій трубі. Вибачте, але з Будапештським меморандумом було майже те саме, тільки в профіль. Тому що Путін скористався 2014 роком. Він сказав, що "у вас заколот на Майдані - я все розриваю, що гарантував: "Ничего не помню, ничего я вам не должен". Він звинуватив нас у порушенні Будапештського меморандуму. Він відійшов, умив руки. Яка гарантія, що у 2024 році Путін не скористається будь-якою ситуацією? Він так само відійде - і наша труба залишиться порожньою".

Нагадаємо, Лана Зеркаль розповіла, для чого Німеччині потрібен "Північний потік-2".

Також нардеп від "Слуги народу" розповів, у чому небезпека того, що російський "Газпром" закачує газ не у європейські сховища.

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