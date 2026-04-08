Ексклюзив ТСН
110
2 хв

Лелечі інтриги: Одарка і Грицик відвоювали дім, тепер мережа обговорює "зраду" та долю самотньої Квітки

На Полтавщині розгорнулася справжня драма в лелечому гнізді. Одарка і Грицик відвоювали дім, але тепер мережа обговорює «подружню зраду»

Віра Хмельницька
Одарка і Грицик

На Полтавщині шанувальники природи з напруженням стежать за особистим життям лелечої родини. Одарка і Грицик, які днями зі скандалом та бійками повернули собі законну домівку, тепер змушені цілодобово її охороняти. Поки птахи налагоджують побут, у соцмережах не вщухають суперечки: хто ж стане батьком первістків Одарки та чи знайде щастя покинута Квітка.

Гніздо Одарки та Грицика зайняли нові птахи

Цьогоріч Одарка і Грицик затрималися у теплих краях, чим скористалася молода пара — Квітка і Лель. Новосели тиждень обживали порожнє гніздо, але «господиня» Одарка, повернувшись першою, влаштувала справжній дебош і вигнала конкурентку Квітку.

Через добу прилетів Грицик і застав свою Одарку вже з новим «кавалером» Лелем. Ревнивий лелека негайно влаштував бійку та витурив суперника геть. Тепер Одарка і Грицик літають їсти лише по черзі й ненадовго, бо вочевидь бояться знову втратити дім.

Чий буде первісток: тест ДНК для лелек

Поки в гнізді запанував відносний мир, у чатах фанатів розгорілися гарячі дискусії. Річ у тім, що Одарка провела пів доби з молодим Лелем до повернення Грицика. Судячи з кадрів відеотрансляції, птахи часу дарма не гаяли.

Тепер користувачі всерйоз обговорюють можливість проведення експертизи ДНК, аби з’ясувати — від кого ж Одарка знесе перше яйце. Фахівці заспокоюють емоційних глядачів, проте ажіотаж навколо «зради» лише зростає.

Самотня Квітка

Тим часом шанувальники переймаються долею «вигнанки» Квітки. Коли Одарка виставила її з гнізда, птаха знайшла прихисток по сусідству — у напіврозваленому старенькому гнізді. Всі сподівалися, що її партнер Лель повернеться до неї, але Квітка й досі одна.

Фахівці національного парку помітили Леля в іншому гнізді біля сільського магазину, але вже з новою партнеркою.

