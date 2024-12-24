Лелек нічим годувати: притулок для птахів потребує вашої допомоги

Між Житомиром та Києвом у селі Хомутець Брусилівського району розташований притулок для птахів і дрібних тварин “Місячна долина”. Нині там перебувають близько 150 птахів, зокрема лелек. Вони потребують вашої допомоги.

Притулком опікується подружжя Олени Будзінської та Андрія Михальчука. У коментарі сайту ТСН.ua Андрій розповів, що тварини мешкають на території їхнього будинку. Притулок існує вже вісім років.

Врятовані птахи — в основному з Київської і Житомирської області. Але є і гості з інших куточків. Раніше, каже Андрій, їх привозили до них зі всієї країни.

Притулок “Місячна долина”

“Потреби в нас певно такі, як у всіх волонтерів. З основного: корма і сплата ветеринарних рахунків. Це основні статті витрат. Корма — це риба, зерно, кормові курчата, курячі потроха, спец корми і так далі”, — розповів Андрій Михальчук.

Зараз у притулку мешкає 25 лелек. Більшість з них каліки — тому залишаться з родиною назавжди.

“Утримання одного лелеки на місяць у зимовий період вартує 1200-1400 гривень. Плюс у нас є хижі птахи: канюки, сови, пугачі, боревітри, підорлики та інші. У них взагалі специфічний корм — добові курчата, криси, миші. Це теж недешево. Також у нас є варанові і голуби”, — каже Андрій Михальчук.

За його словами, лікування птахів, як будь-яка ветеринарія — це дороге задоволення.

Притулок “Місячна долина”

“І проблема ще в тому, що дуже мало лікарів займаються дикими птахами. У нас, на щастя, вже багато років є свій ветлікар. Рахунки можуть становити від 1500-2000 грн до 12-15 тисяч. Все залежить від птаха і складності лікування”, — розповів Андрій Михальчук.

Сторінка притулку в Facebook. Будь-яка допомога важлива.

Реквізити для допомоги:

Карта: 5363542098275077

МФО: 45309543

Євро: 563052990000026001016412532

Гривні: 723052990000026006026409961

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