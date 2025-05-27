Лелека Грицик викинув пташеня з гнізда: несподіване пояснення орнітологів та стан Катрусі

Покинуте лелечеПокинуте лелеченПокинуте лелеченя Катрусяя Катрусяня Катруся / © ТСН

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Ця новина шокувала всю країну! Зірковий лелека Грицик покинув своє дитинча посеред поля. У пташеняти помітили подряпини та доправили до реабілітаційного центру.

Що сталося насправді, як цю подію коментують науковці і у якому стані лелеченя зараз — в ексклюзиві TSN.ua.

Вже кілька тижнів поспіль українці стежать за життям великого сімейства лелек — Грицика, Одарки, а також їхніх лелеченят. Пташенят назвали — Міннехаха, Ірпінь, Лесик, Джесіка і Катря. Остання днями стала героїнею гучного інциденту. Грицик виніс її з гнізда і покинув у кукурудзяному полі. Шанувальники зіркової пари лелек були шоковані такою поведінкою дорослого птаха. Однак, фахівці були готові до цієї події. Науковець Анатолій Подобайло у коментарі для TSN.ua пояснив, що для орнітологів явище викидання пташенят є зрозумілим і зовсім не дивним.

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Анатолій Подобайло зазначив, що ще на початку минулого тижня помітив у Грицика поведінку з елементами агресії щодо Катрусі. Науковець поклав під гніздом сіно, аби пташеня впало на м’яку підстилку. Подія трапилася у п’ятницю, 23 травня. Модератор чату в телеграм-каналі лелек написав: «Грицик готується викидати пташеня!»

Катруся мала вигляд мертвої!

Грицик відніс пташеня на відкриту місцевість. Першим Анатолій Подобайло побачив саме дорослого птаха, а згодом — і Катрусю. Було схоже, що вона загинула. Однак, як зазначив науковець, лелеченя просто прикидалося мертвим. Це захисна реакція птахів у разі небезпеки.

Катрусі обробили подряпини антисептиком, розморозили для неї кілограм карасів. За деякий час пташеня оговталося і голод переміг страх.

Зараз Катруся перебуває у реабілітаційному центрі «Садиба Нюшанік». Фахівці виявили у пташеняти запалення кишківника. Як пояснив Анатолій Подобайло, лелеченя харчувалось черв’яками, на яких були залишки ґрунту, що й спричинило запалення.

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Що буде далі з Катрусею?

Науковець додав — те, що сталося з Катрусею, вплине на її розвиток та вміння літати.

Анатолій Подобайло розповів, що пташенята, як діти, адаптуються дуже швидко. Тому Катруся має за лічені дні пристосуватися до нової родини.

Грицик припустився ще однієї помилки?

Поки вся країна була на нервах через цей вчинок Грицика, він втнув ще один. 26 травня дорослий птах залишив своїх лелеченят самих в гнізді. А це фактично відкриває двері для хижаків. Анатолій Подобайло зазначив, що таке траплялося вже неодноразово і це поганий знак. Водночас науковець підсумував, що у гнізді зіркових лелек все йде природним чином: старий птах Грицько не прилетів до гнізда — його швидко замінив молодий, а Одарка як досвідчена лелека зуміла відкласти п’ять яєць і усі пташенята вилупились здоровими.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВІ ПОДРОБИЦІ ПРО ЖИТТЯ ЗІРКОВИХ ЛЕЛЕК: КАТРУСЮ ВИКИНУЛИ З ГНІЗДА, ГРИЦИК ЗНОВУ ШОКУВАВ!

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