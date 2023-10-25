"Лелека" на фронті: воїни ЗСУ розповіли про безпілотник та показали його роботу під Бахмутом

Пілоти комплексу "Лелека" в режимі реального часу дають нашій артилерії та бойовій авіації координати пересування російських військ на Бахмутському напрямку фронту.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

БПЛА "Лелека": як працює на фронті

На Бахмутському напрямку роботу української артилерії корегує екіпаж БПЛА "Лелека". Комплекс "Лелека-100" здатен вести глибоку розвідку над головами російських військ і під дією ворожих РЕБів. Недавно екіпаж допоміг знищити кілька гармат, якими росіяни обстрілювали наш передній край оборони.

6-кілограмовий безпілотник з розмахом крил майже у два метри швидкий. Він маневрений та ефективний і вдень, і вночі. "Лелека" бачить окупантів з кілометрової висоти.

"Це - літак, а не коптер. Він не стоїть у повітрі, а постійно рухається. Тут є режим запису, є режим передавання реального відео. Якість дуже гарна", - каже командир екіпажу аеророзвідки "Стів".

"Лелека" на фронті

Перед зльотом екіпаж аеророзвідників має враховувати можливу зміну погоди. Напрямок і швидкість вітру за дві години, поки "Лелека" у небі, може швидко змінюватись, що додає клопоту під час керування. Цей екіпаж працює від березня минулого року, а тому хлопці мають досвід прораховувати усе наперед.

"Навіть втрата бойової машини у небі не завадить бійцям виконати розвідку та корегування стрільби з далекобійної артилерії. На цей випадок військові мають два додаткові комплекси з собою", - каже кореспондентка ТСН.

Як "Лелека" допоміг знищити російську установку ППО

Знімальній групі ТСН показали понівечені багатоповерхівки - західні околиці Бахмуту. Наші штурмовики ведуть запеклі бої південніше міста, натомість ворог формує рубіж оборони біля траси Бахмут-Горлівка. Запеклі бої нині точаться поблизу звільнених у вересні та вщент зруйнованих Кліщіївки та Андріївки. Вогневу допомогу нашим воякам, окрім наземних гармат, надає армійська авіація.

"Лелека" на фронті

Воїни ЗСУ розповідають, як "Лелека" став випадковою приманкою для російського ППО. Тоді від російських ракет вдалось ухилитися. Потім далекобійна артилерія знищила ворожу протиповітряну допомогу.

"Лелека" в руках вмілих пілотів та у разі гарної взаємодії з іншими підрозділами стає незамінною складовою успіху на полі бою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Український літак, який не дає спокою ворожим ППО. ЕКСКЛЮЗИВНО про роботу “Лелеки”

Нагадаємо, Єрмак показав, як FPV-дрон підриває російський танк.

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