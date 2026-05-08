Leléka провела першу репетицію на головній сцені Євробачення-2026: стали відомі секрети виступу

Представниця України на цьогорічному «Євробаченні» у Відні Leléka провела першу репетицію. За правилами конкурсу оприлюднюють лише три офіційні фото, утім ТСН вже знає: під час славнозвісної довгої ноти співачки станеться щось особливе.

Сценічний образ для Вікторії Лелеки створила дизайнерка Лілія Літковська, а ТСН ексклюзивно побувала на примірці ще в Києві.

Сукня, що «народжувалася» до останньої хвилини

Коли Лелеці вже треба було відлітати до Австрії, у київській майстерні Лілії Літковської ще вдосконалювали вбрання. Кравчині вручну вплітали у сукню сотні шовкових та органзових смужок — створюючи ефект гнізда, яке птах в’є власноруч.

Лілія Літковська, дизайнерка: «Ця сукня саме народжувалась! Було одне плетіння з одними спочатку тканинами, потім з другими. У нас залишилася доба, і ми ще її вишиваєм! Донароджуєм її».

Дизайнерка, яка раніше одягала на цей конкурс Альошу та Джамалу, зізнається: її надихнули слова конкурсної пісні «Рідним». Образ поєднує в собі близько десяти відтінків білого — від молочного до айворі. Головний акцент — темне плетене крило, виведене наперед.

«Воно і оберігає її, і дає політ, і волю! І оцю ноту, яку братиме Вікторія на тій великій сцені!», — пояснює Літковська.

«Я не принцеса»: чому Leléka обрала штани

Під час примірки з’ясувалося, що під ніжною сукнею у Вікторії — штани. Співачка наполягає: це додає їй сили, якої потребує пісня.

Вікторія Лелека, представниця України: «Бо я не принцеса. Тут брюки. Тобто я такий гермафродит, розумієте? Є щось чоловіче, є ніжне жіноче, є щось, що нагадує плетіння, стрічки, і в цьому є сила. Я можу в цьому стояти і відчувати себе сильною, а не ніжною такою квіточкою».

Ще одна інтрига — маленька секретна кишенька, призначення якої не розкривають. Дизайнерка лише затамувала подих: «Чекаємо, чи спрацює він на репетиції».

Історичний момент для бандури

Разом із Вікторією на сцену вийде відомий бандурист Ярослав Джусь. Це перший випадок в історії «Євробачення», коли на конкурсі зазвучить давній український інструмент.

Ярослав Джусь, музикант: «Подивіться на неї, вона ж красуня, унікальна, космічна, особлива. У мене внутрішня впевненість і вмотивованість максимально щиро заявити про цей інструмент на весь світ, щоб його побачили іноземці. Це справді родзинка нашої культури».

Шанси на перемогу

Зараз букмекери пророкують Лелеці місце у першій десятці гранд-фіналу. Усе вирішать півфінали. Україна виступатиме у другому півфіналі вже за тиждень — 14-го травня.

