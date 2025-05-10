Лелеки Грицик і Одарка стали багатодітними батьками: неймовірні кадри зворушили всю Україну

Грицик та Одарка / © ТСН

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Новина, на яку так довго чекали фанати лелек з Полтавщини! Грицик та Одарка стали «багатодітними батьками». У їхньому гнізді вилупилися лелеченята. Як живеться великій сім’ї у селі Леляки і якими витівками дивували лелеки цього тижня — дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Цю історію варто послухати лише для того, аби відволіктись від нескінченного потоку новин про війну. У найвідоміших лелек України вилупились лелеченята.

Як розповіла дослідниця птахів Ірина Саражинська на своїй сторінці у фейсбуці, перше лелеченя з’явилося на світ 6 травня о 23:16.

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«На його появу з нетерпінням чекали майже добу кілька сотень глядачів ютуб-каналу, відколи на трансляції вперше почули попискування пташеняти ще до його прокльовування з яйця», — написала вона.

У чаті було активне обговорення цієї події, зокрема й щодо варіантів імен для майбутніх лелеченят.

А ввечері модераторами каналу у зв’язку з великою кількістю озвучених імен було оголошено пропозицію: глядач, який зробить найбільший донат на поточний збір для ЗСУ, обиратиме ім’я для першого лелеченяти.

Глядач із США, зробивши найбільший переказ, запропонував назвати перше лелеченя Міннехаха.

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До слова, Міннехаха — це ім’я, яке походить із мови дакота й означає «вода, що сміється» або «бурхлива вода». Воно стало відомим завдяки поемі Генрі Лонгфелло «Пісня про Гайавату», де Міннехаха, дочка вождя дакота, стає дружиною Гайавати. Цікаво, що таку ж назву має і водоспад у США, який замерзає взимку, створюючи вражаючі льодові формації.

Яка доля у лелеченят?

Науковець Анатолій Подобайло вже третій рік веде відеоспостереження за лелеками. У коментарі для TSN.ua він розповів, що діти знаменитих лелек відлітатимуть у теплі краї кожен окремо. Як правило, 2-3 роки вони перебуватимуть у Африці, аби досягти статевої зрілості, а тоді повертаються до України. Однак, до рідного гнізда їх не впустять.

Приліт лелеки — до народження дитини?

Серед українців є повір’я — якщо лелека літає над однією оселею, там скоро може з’явитися немовля. Саме від цього переконання походить повір’я, що дітей приносить лелека. Енергетика цього птаха спрямована на народження малечі. Анатолій Подобайло зазначив, що в такі прикмети не вірить. Однак, у селі Леляки була така подія, яка змусила науковця замислитись: минулого літа у селі народилася дівчинка, хоча до того багато років немовлят у Леляках не було оскільки село потроху вимирало. Але під час війни туди переїхало п’ять родин з Бахмута і все змінилося.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЛЕЛЕКИ ГРИЦИК І ОДАРКА СТАЛИ БАГАТОДІТНИМИ БАТЬКАМИ! НЕЙМОВІРНІ КАДРИ ЗВОРУШИЛИ ВСЮ УКРАЇНУ!

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