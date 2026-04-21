Лелеки Одарка та Грицик заінтригували загадкою: чому їхнім пташенятам робитимуть текст ДНК

Одарка і Грицик / © ТСН

У гнізді, за яким через онлайн-трансляцію спостерігає чи не вся країна, цьогоріч не вщухають пристрасті: бійки за житло, залицяння «на стороні» та справжнє кохання. У зіркової пари Одарки та Грицика вже є чотири яйця, проте науковці заінтригували: батьківство первістка — під питанням.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

Бійки за «нерухомість» та лелеча зрада

Цього року через погану погоду на Балканах Одарка та її минулорічний партнер Грицик затрималися з вирію. Поки «господарів» не було, порожнє гніздо в Національному природному парку «Пирятинський» захопила інша пара — Лель та Квітка.

Проте сімейна ідилія новачків тривала лише два дні. Першою повернулася Одарка і буквально вибила суперницю Квітку з дому. Лель, не розгубившись, залишився з Одаркою. Але вже наступного дня прилетів законний «чоловік» Грицик, який прогнав загарбника і повернув собі місце в гнізді поруч із коханою.

Питання батьківства: навіщо лелекам ДНК-тест?

Зараз у гнізді вже чотири яйця, проте орнітологи кажуть про «ложку дьогтю». Через те, що Одарка встигла провести час і з Лелем, і з Грициком, виникла інтрига.

Анатолій Подобайло, науковець парку «Пирятинський»: «Є висока вірогідність того, що перше яйце запліднене саме Лелем. У лелек таке трапляється: до 10% пташенят у гніздах рідні по матері, але не рідні по батьках. Для популяції це навіть на користь — оновлюється генетичний матеріал».

Дізнатися правду допоможе тест на батьківство. Під час кільцювання у пташенят візьмуть генетичний матеріал і відправлять до Польщі. Результати стануть відомі лише за кілька років.

Як птахи допомагають ЗСУ та змінюють село

Популярність Одарки та Грицика приносить реальну користь. Завдяки QR-коду на трансляції, глядачі з усього світу надсилають донати.

Минулий рік: зібрано майже 1 мільйон гривень .

Цей рік: уже накопичено понад 300 тисяч гривень.

Окрім допомоги армії, лелеки «виховали» і місцевих жителів. Коли перший партнер Одарки, Грицько, почав тягати в гніздо сміття (поліетилен та сітки), селянам стало соромно. Тепер у селі встановлені баки для роздільного сортування сміття, а нинішній Грицик дбайливо приносить лише природні матеріали.

Зараз пара насолоджується спокоєм, перебирає одне одному пір'ячко і з дня на день очікує на п'яте яйце. Одарку і Грицика ймовірний ДНК-тест зовсім не турбує.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 13:00 новини 21 квітня. Чоловік кинув ГРАНАТИ у КОПІВ! Кредит від ЄС! Нові СХЕМИ УХИЛЯНТІВ