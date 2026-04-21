Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Лелеки Одарка та Грицик заінтригували загадкою: чому їхнім пташенятам робитимуть текст ДНК

У знаменитому гнізді лелек на Полтавщині — Одарки та Грицика з'явилося четверте яйце. ТСН дізналася про «зради» та бійки у гнізді, а також навіщо науковці робитимуть пташенятам ДНК-тест.

Одарка і Грицик / © ТСН

У гнізді, за яким через онлайн-трансляцію спостерігає чи не вся країна, цьогоріч не вщухають пристрасті: бійки за житло, залицяння «на стороні» та справжнє кохання. У зіркової пари Одарки та Грицика вже є чотири яйця, проте науковці заінтригували: батьківство первістка — під питанням.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

Бійки за «нерухомість» та лелеча зрада

Цього року через погану погоду на Балканах Одарка та її минулорічний партнер Грицик затрималися з вирію. Поки «господарів» не було, порожнє гніздо в Національному природному парку «Пирятинський» захопила інша пара — Лель та Квітка.

Проте сімейна ідилія новачків тривала лише два дні. Першою повернулася Одарка і буквально вибила суперницю Квітку з дому. Лель, не розгубившись, залишився з Одаркою. Але вже наступного дня прилетів законний «чоловік» Грицик, який прогнав загарбника і повернув собі місце в гнізді поруч із коханою.

Питання батьківства: навіщо лелекам ДНК-тест?

Зараз у гнізді вже чотири яйця, проте орнітологи кажуть про «ложку дьогтю». Через те, що Одарка встигла провести час і з Лелем, і з Грициком, виникла інтрига.

Анатолій Подобайло, науковець парку «Пирятинський»: «Є висока вірогідність того, що перше яйце запліднене саме Лелем. У лелек таке трапляється: до 10% пташенят у гніздах рідні по матері, але не рідні по батьках. Для популяції це навіть на користь — оновлюється генетичний матеріал».

Дізнатися правду допоможе тест на батьківство. Під час кільцювання у пташенят візьмуть генетичний матеріал і відправлять до Польщі. Результати стануть відомі лише за кілька років.

Як птахи допомагають ЗСУ та змінюють село

Популярність Одарки та Грицика приносить реальну користь. Завдяки QR-коду на трансляції, глядачі з усього світу надсилають донати.

  • Минулий рік: зібрано майже 1 мільйон гривень.

  • Цей рік: уже накопичено понад 300 тисяч гривень.

Окрім допомоги армії, лелеки «виховали» і місцевих жителів. Коли перший партнер Одарки, Грицько, почав тягати в гніздо сміття (поліетилен та сітки), селянам стало соромно. Тепер у селі встановлені баки для роздільного сортування сміття, а нинішній Грицик дбайливо приносить лише природні матеріали.

Зараз пара насолоджується спокоєм, перебирає одне одному пір'ячко і з дня на день очікує на п'яте яйце. Одарку і Грицика ймовірний ДНК-тест зовсім не турбує.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 13:00 новини 21 квітня. Чоловік кинув ГРАНАТИ у КОПІВ! Кредит від ЄС! Нові СХЕМИ УХИЛЯНТІВ

