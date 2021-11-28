Лемківські кривульки: на Тернопільщині демонструють унікальні вбрання та прикраси української етнічної групи

Не кожна лемкиня могла дозволити собі дорогі прикраси.

Лемківські кривульки - автентичне лемківське вбрання та прикраси - демонстрували в місті Монастириськ, що на Тернопільщині. Там запрошують людей в етнотури, щоб подивитися на культуру лемків. Це етнічна група українців, які були виселені з Лемківщини в 1947 році та розпорошені Україною. - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 27 листопада.

Лемківська історія, культура та оздоба на Тернопільщині - саме тут лемки, виселені Радянською владою з батьківщини, роками бережуть свій спадок. І саме тому ця місцина - унікальна для етнотуризму. Першими зануритися у історію лемків початку минулого століття запросили журналістів та туроператорів.

Унікальне вбрання та прикраси: найцінніша лемківська кривулька сплетена на кінському волоссі дуже-дуже дрібним бісером.

Не кожна лемкиня могла дозволити собі таку прикрасу, але бажали її усі. Бо кривулька була своєрідним оберегом - складалася з ромбів, які мали у собі два трикутники - чоловіче та жіноче начало. А ще червоне тло, яке символізувало позитивну життєву енергію для жінок. У намітці ходили до церкви та на весілля. Під довге біле полотнище ховали волосся і фіксували на потилиці великим вузлом.

І особливе мистецтво - це зав'язування хусток по-лемківськи. Кінці опускалися до долу і зав'язувалися у ледь помітний вузлик. Вишивані хустки просто накидали на плечі чи голову. А жінки під хустками мали ще й очіпки.

Жіноче вбрання було кількаярусне. Спершу - спідник, потому кабат, а по верху - запаска. На вишиту сорочку неодмінно одягався горсик.

Лише у Монастириському музеї "Лемківське село" - понад триста експонатів вбрання. Тож тут вже чекають на етнотуристів, щоб розказати їм про збережену лемківську культуру.

Нагадаємо, що ми раніше писали про те, що лемки з усього світу з'їхалися на Тернопільщину на етнофестиваль.

Новини України: у Монастирську людей запрошують подивитися на культуру лемків