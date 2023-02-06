"Лендліз" від окупантів: експерт пояснив, як до ЗСУ потрапляє рідкісна техніка з Росії та що це означає

Росіяни все частіше постачають ЗСУ рідкісний "лендліз". На фронті наші захисники беруть у трофеї російську техніку, яка часто випускається в обмежених партія.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Нещодавно ми побачили наших військових на фоні комплексу РЕБ РБ-341В "Леєр-3". Це - рідкісний комплекс, про якого ніхто не казав, що це - трофей. Але виявилось, що він тепер на озброєнні у ЗСУ. Також ми побачили броньований автомобіль ГАЗ-3937 "Водник". Його помітили біля Бахмута. Це свідчить про те, що в ЗСУ є рідкісні елементи військової техніки російського виробництва. Бо якщо ми говоримо про "Водник" - це броньований автомобіль, який був виготовлений у Росії. Їх є не більше, ніж 50 одиниць. І він уже уже у зоні бойових дій. Раніше їх бачили тільки в Донецьку, але ми не бачили їхнього знищення чи трофеїв. Це свідчить і про те, що росіянам бракує техніки і вони змушені відправляти рідкісні експонати у зону бойових дій. Дефіцит нарощується у РФ", - пояснив Коваленко.

Нагадаємо, раніше Олег Жданов розповів, що Росія доставила на фронт нове озброєння "винищувач Leopard", хоча відразу мало назву "винищувач танків". Їх є 4 одиниці.

Також військовий експерт зауважив, що росіяни кинули у бій рідкісну бронетехніку "Термінатор".

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