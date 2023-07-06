Ленінград і Новгород у центрі Києва: коли російські назви зникнуть з фасаду Житнього ринку (фото)

Чиновники кажуть, що не отримали вказівок з приводу російських міст на фасаді ринку.

В Києві помітили ще один недорусифікований об’єкт на Подолі. Це – головний вхід до комунального підприємства "Житній ринок", будівлю якого досі прикрашають назви російських міст у вигляді металевих кораблів: Ленінград, Смоленськ, Новгород. Тих самих російських міст, які вже другий рік знищують українців, завдаючи ночами підступних ракетних ударів по житлових будинках у різних регіонах України.

Також на фасаді "пливуть кораблі" Ладога, Нева та Балтійське море. Над головним входом до критого ринку можна побачити величезний корабель, який нагадує Титанік, із довжелезним написом російською: "Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов".

Фасад Житнього ринку в Києві досі "прикрашають" російські міста / фото ТСН.ua

Російські назви дратують городян

Через назви російських міст навіть виникають суперечки між пасажирами, які проїжджають у маршрутках повз Житній ринок.

Один із пасажирів, помітивши назви російських міст на фасаді Житнього ринку, почав обурюватися та стверджувати, що потрібно "попрацювати кувалдами" та прибрати з міста все російське. Інший йому доводив, що краще попрацювати над занадто високими цінами на ринку, мовляв, нехай висять ті назви, вони їсти не просять – демонтують, коли настане час.

Фасад Житнього ринку в Києві досі "прикрашають" російські міста / фото ТСН.ua

Найдавніший ринок у Києві

Загалом на будівлі Житнього ринку чимало написів російською, адже він збудований ще за радянських часів.

В Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА уточнюють, що критий Житній ринок – найдавніший ринок Києва, який працює, розташований на Подолі, бере свій початок від часів Київської Русі.

Річка Глибочиця розділяла площу Житнього ринку на дві частини. Навколо площі в першій половині XII століття на кошти торговельно-ремісницьких об’єднань були збудовані храми, зокрема церква Богородиці Пирогощі (Києво-Подільський Успенський собор).

У XVстолітті Житній ринок – основний торговельний центр міста. Тут двічі на рік збирався ярмарок. Він і далі залишався одним із головних торговельних центрів, чому значною мірою сприяла наближеність до Дніпра та гавані.

Як з’явилося панно на фасаді

1980 року відкрили нову будівлю Житнього критого ринку, зведеного за проєктом архітекторів О. Моніної, В. Штолько та конструктора В. Беднарського. А панно "Із варягів у греки", яке прикрашає фасади ринку, створив художник Анатолій Домнич з нагоди святкування 1500-річчя Києва.

Фасад Житнього ринку в Києві досі "прикрашають" російські міста / фото ТСН.ua

"Проєктом було передбачено зовнішнє оздоблення фасадів чеканними декоративними панелями (панно) "Із варягів у греки", на яких нанесено назви міст, що розташовувалися вздовж "великого торгового шляху", однак деякі з них мають назви міст радянського періоду", – розповідають на запит ТСН.ua у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Роз’яснень не дочекалися

В міськадміністрації кажуть, що так і не дочекалися від експертів рекомендацій: що саме робити з кораблями Ленінград, Новгород і Смоленськ на фасаді Житнього ринку.

"2022 року адміністрацією ринку було направлено листи до Українського інституту національної пам’яті та Департаменту охорони культурної спадщини КМДА щодо надання роз’яснень, рекомендацій і порядку дій з приводу наявності елементів радянського періоду на фасаді будівлі Житнього ринку відповідно до закону "Про засудження комуністичного й націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Але відповіді не отримано", – розповів сайту ТСН.ua Володимир Костіков, директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Фасад Житнього ринку в Києві досі "прикрашають" російські міста / фото ТСН.ua

Залишать до кінця війни

У департаменті зазначають, що приміщення комунального Житнього ринку потребує реконструкції.

"Порушене вами питання щодо зазначеного панно буде вирішено після скасування дії періоду воєнного стану та виконання робіт із проєктування реконструкції цієї будівлі", – додає Володимир Костіков.

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